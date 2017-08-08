58-летняя итальянка победила увядание
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Может ли женщина на шестом десятке выглядеть словно 25-летняя? Может. Что доказано 58-летней итальянкой Памелой Прати (Pamela Prati). Актриса и телеведущая набирает популярность в Insta благодаря своей великолепной форме.
На снимках в соцсети Памела выглядит потрясающе. На 25 лет. Максимум 30. Подписчики в восхищении и подозревают, что даме удалось найти эликсир молодости. Сама же Прати уверяет, что ее секрет - сбалансированный рацион питания и здоровый образ жизни. Она придерживается средиземноморской диеты и обожает тренировки.
Стоит отметить, что за последнее время в Insta появилось немало интересных персон достаточно зрелого возраста, которые выглядят очень молодо.
Недавно СМИ обсуждали 50-летнего манекенщика Чуандо Тана (Chuando Tan), который выглядит словно 25-летний. По словам сингапурского «Дориана Грея» (так мужчину прозвали в соцсетях), ему удалось сохранить моложавый вид благодаря правильному питанию и занятиям спортом. И никакой пластической хирургии. А еще Чуандо старается не принимать душ слишком поздно ночью и слишком рано утром.
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Обсуждение 7
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KoshkaНе понимаю, зачем натягивать себя на мифические 25 в 50? В 50 выглядеть классно на здоровые 50 и быть при этом здоровой - отличная цель для женщины.
09.08.17 11:12
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---не просто так освещение закатное ох не просто............на 25 не выглядит , зачем лгать? на 50 сйдет
09.08.17 07:30
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Ну, 25 летняя это перебор. Она выглядит как ухоженная, стройная и знойно наряженная 50 летняя. Моей маме 57 лет, вес 58 кг при росте 168 и стильная стрижка. В такие платья она не наряжается, конечно, но стройность всегда молодит.
08.08.17 15:55
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ПрелестьМного нас таких на свете. У меня есть подруги и в 70 как куколки. И в 85 очень даже приятные и молодые. Чего и всем желаю.
08.08.17 13:15
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КосмополитТело стройное, но на лицо дашь минимум 50, 25 лет ну никак не дашь, лукавят.
08.08.17 11:09