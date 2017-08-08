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58-летняя итальянка победила увядание


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Может ли женщина на шестом десятке выглядеть словно 25-летняя? Может. Что доказано 58-летней итальянкой Памелой Прати (Pamela Prati). Актриса и телеведущая набирает популярность в Insta благодаря своей великолепной форме.

 
 
 

На снимках в соцсети Памела выглядит потрясающе. На 25 лет. Максимум 30. Подписчики в восхищении и подозревают, что даме удалось найти эликсир молодости. Сама же Прати уверяет, что ее секрет - сбалансированный рацион питания и здоровый образ жизни. Она придерживается средиземноморской диеты и обожает тренировки.

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    Рисунок
    Памела выглядит...

Стоит отметить, что за последнее время в Insta появилось немало интересных персон достаточно зрелого возраста, которые выглядят очень молодо.

Недавно СМИ обсуждали 50-летнего манекенщика Чуандо Тана (Chuando Tan), который выглядит словно 25-летний. По словам сингапурского «Дориана Грея» (так мужчину прозвали в соцсетях), ему удалось сохранить моложавый вид благодаря правильному питанию и занятиям спортом. И никакой пластической хирургии. А еще Чуандо старается не принимать душ слишком поздно ночью и слишком рано утром.

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1 Не нравится 0 Нравится 08.08.2017 Теги: возраст

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