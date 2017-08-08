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Изабель Юппер сыграет в сериале о Романовых


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Пока российская общественность бурно обсуждает картину «Матильда» Алексея Учителя, Amazon планирует запустить новый кинопроект, посвященный императорской династии России. Анонсирован сериал The Romanoffs - «Романовы». И одну из ролей в проекте сыграет знаменитая французская актриса Изабель Юппер (Isabelle Huppert).

Как сообщается, на первом этапе предусмотрен сериал из восьми отдельных эпизодов. Причем эпизоды не будут связаны сюжетом и действующими лицами. В центре сюжета - истории людей, считающих себя потомками Романовых. Режиссурой первых четырех эпизодов займется Мэттью Вайнер, режиссер популярного сериала «Безумцы».

Помимо Изабель Юппер, которая сыграет одну из ключевых ролей, на съемки приглашены Кристина Хендрикс и Джон Слэттери. Есть слухи, что в проекте появится и звезда «Безумцев» Джон Хэмм.

Как отмечается, идея снять сериал о потомках Романовых Вайнеру пришла в прошлом году, после продолжительной паузы в работе. В беседе с журналистами режиссер отметил: «Вокруг семьи Романовых и того, что с ней случилось, существует множество споров».

Премьера проекта запланирована на весну 2018 года.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 08.08.2017 Теги: Изабель Юппер

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