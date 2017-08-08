Что ждет Абрамовича после развода?

Для большинства людей развод - драма. Но для некоторых - это своеобразный путь к свободе. Накануне стало известно о разрыве Романа Абрамовича с Дарьей Жуковой. И, по мнению экстрасенсов, теперь Роман Аркадьевич может вздохнуть свободно.

Абрамович и Жукова были вместе более десяти лет. У пары двое детей, а еще немало совместных бизнес- и арт-проектов. Роман Аркадьевич и Дарья в своем заявлении о разрыве особо подчеркнули, что расстаются друзьями и продолжат сотрудничество.

А тем временем многих интересует, будет ли настроен миллиардер на четвертый брак.

По мнению финалистки шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецовой, охотницам за миллиардерами не стоит обольщаться. По большому счету сейчас Абрамовичу не нужны новые отношения.

«В будущем Романа ждут удачные коммерческие и культурные проекты и вообще — долгая и насыщенная жизнь, - цитирует Кузнецову Woman.ru. - Никаких угроз его благополучию не существует. Брак с Дарьей давно изжил себя, и неприятные ощущения связаны не с самим расставанием, а лишь с его оглаской. Одиноким бизнесмен не был и не будет. А секрет его неудачных браков в том, что в своих предыдущих жизнях Роман путался в долгах. <...>. Но сейчас всем этим счетам с прошлым конец: все долги отданы, Роман может вздохнуть свободно. Новые серьезные отношения ему не нужны: нет старых долгов — не будет и новых браков».

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Источник фото: Globallookpress.com