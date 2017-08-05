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Шнуров об инвестициях в жену


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Сергей Шнуров на сегодня один из самых успешных артистов страны. «Ленинград» постоянно собирает аншлаги, клипы группы пользуются дикой популярностью. Шнуров не скрывает, что его работы - в первую очередь коммерческие. Музыкант вообще неплохой бизнесмен.

По данным Forbes, приватный концерт группы «Ленинград» стоит около 120 тысяч долларов. Так что Шнуров - мужчина не бедный. В интервью Ксении Собчак музыкант рассказал, куда он тратит деньги.

Определенную часть Сергей считает оптимальным «инвестировать» в супругу Матильду. Он регулярно балует жену роскошными подарками. Шнуров также поддерживает и коммерческие проекты подруги. «Она мне говорит, вот мы открываем ресторан, это будет стоить столько-то. Я говорю: да, о’кей. Я инвестирую в движимость, в Матильду инвестирую, чтобы она двигалась. Я вообще за жизнь. Мне кажется, акции — не мое это», – пояснил артист.

Возможно, в этом и кроется один из главных секретов гармонии звездной пары.

Кстати, по словам музыканта, свои «сто миллионов» он заработал. «В принципе этого хватит, но дело-то не в этом. Дело в том, что мне интересно. Мной двигает, конечно же, интерес. Это самое главное, что мной двигает».

Ранее мы писали:

Шнуров: «"Ленинград" — это инверсия Пугачевой». Артист объяснил феномен популярности группы.

Шнуров представил клип с Ходченковой. Видео на песню «Экстаз».

Сергей Шнуров обошел Дональда Трампа. Музыкант назван «человеком недели». 



0 Не нравится 0 Нравится 05.08.2017 Теги: Сергей Шнуров

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