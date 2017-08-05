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Экс-солистка группы «Краски» оказалась в больнице


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Марина Киреева, экс-солистка группы «Краски», в центре громкого скандала. Накануне стало известно о госпитализации артистки. По одной из версий, Марина обратилась за помощью к медикам после корпоратива в Саранске. По другой - певица приехала на мероприятие уже в плачевном состоянии.

Киреева обратилась к поклонникам с просьбой о материальной помощи на лечение. «Я попала в больницу. Огромное количество синяков, ушибов, сотрясение мозга, сильнейший вывих пальца … и т. д. Случилось это из-за халатности организаторов г. Саранска, которые не смогли обеспечить мою безопасность», - написала артистка.

Певица добавила, что у нее плотный рабочий график. «Мне нужно вставать на ноги к 12 числу, работать дальше… Как это сделать, пока не представляю», — подчеркнула она, поблагодарив всех, кто ее поддерживает.

Но по информации изданий Саранска, на корпоратив девушка приехала в состоянии опьянения и с синяками. Она фактически сорвала выступление, и организаторы отказались выплачивать гонорар. Есть предположение, что девушка пытается банально заработать на доверчивости поклонников. Но Киреева утверждает, что уже написала заявление в полицию.

Ранее мы писали:

Алексей Панин: «Если скандалю, то по делу». По мнению актера, он гневается только по серьезным причинам. 

Юрий Лоза: «Земфира отражает симпатии потерянной женщины». Артист подозревает, что поклонники «девочки-скандал» ее песни не слушают.

Журналистка обвинила Марадону в домогательствах. Скандал произошел в Петербурге.


0 Не нравится 0 Нравится 05.08.2017 Теги: Марина Киреева

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Обсуждение 1  

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  • Ленусик
    Нечего выдавать себя за ту, кем она в действительности не является. Марина Киреева (Хайрова) - дочь саранского бизнесмена Рината Хайрова. Никакая она не певица, просто вышла замуж за Васю Киреева. Этим и знаменита ( В САРАНСКЕ). Халтурщики и обманщики.
    		 05.08.17 21:26
         
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