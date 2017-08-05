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Жена Преснякова стала моделью


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На прошлой неделе Никита Пресняков стал женатым мужчиной. В звездной семье парня не нарадуются на невестку. И надо сказать, Алена Краснова действительно хороша. На днях девушка стала звездой рекламной фотосессии.

 

Никите повезло - у его жены не только прекрасные внешние данные. Есть в Алене что-то такое, королевское. И это прекрасно видно на снимках рекламной фотосессии с участием девушки. Краснова позировала в образе королевской особы, и поклонники сразу же отметили, что выглядит девушка не претенциозно, но весьма гармонично: «Восторг. Это просто вау! Образ, задумка, макияж, фото», «Мария Антуанетта, не иначе», «Дорого, шикарно, очень круто».

Напомним, 20-летняя Краснова учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Незадолго до свадьбы девушка обмолвилась о возможном переезде в США в будущем. «Думаем, если будет перспектива, то почему нет. Если уедем, то вместе с группой Никиты Multiverse. Семья скучать не будет, потому что мы будем приезжать в Россию. Думаю, это произойдет, когда я уже закончу университет».

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Никита Пресняков: «Голливуд — мечта любого режиссера». Вот только пробиться туда редко кому удается.

Никита Пресняков: «Очень тяжело быть сыном звезд». По признанию юноши, быть представителем золотой молодежи не всегда легко и приятно. 



2 Не нравится 0 Нравится 05.08.2017 Теги: Алена Краснова

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