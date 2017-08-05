«Давай поженимся» под угрозой закрытия?

На Первом канале, по слухам, грядут серьезные перемены. Все еще обсуждается возможный уход Андрея Малахова с ток-шоу «Пусть говорят». А теперь еще и поговаривают о закрытии проекта «Давай поженимся».

По некоторым данным, показ новых выпусков передачи в осеннем эфире не запланирован. Ведущие программы - Лариса Гузеева, Василиса Володина, Роза Сябитова - сейчас в отпуске. На расспросы поклонников о дальнейшей судьбе проекта дамы советуют прояснить вопрос у руководства телеканала.

Есть предположения, что скандал вокруг фирм Сябитовой (даму обвиняют в мошенничестве) не лучшим образом повлиял на рейтинги проекта. Впрочем, сама Роза на днях объявила о желании найти мужа на передаче «Давай поженимся».

По словам Розы, которая дважды состояла в браке, «у нее появилось время пересмотреть свои жизненные взгляды». И теперь дама настроена серьезно.

«Мне нужен мужчина от 55 до 65, который заново, как и я, открывает для себя новый мир. Именно в этом возрасте он находит новые увлечения и даже по-новому смотрит на женщину. Впрочем, тут нет ничего удивительного: еще есть силы и здоровье, не угас интерес к жизни, выросли дети, есть какой-то достаток – можно пожить и для себя», - пишет Сябитова.

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