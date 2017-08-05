«Давай поженимся» под угрозой закрытия?
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На Первом канале, по слухам, грядут серьезные перемены. Все еще обсуждается возможный уход Андрея Малахова с ток-шоу «Пусть говорят». А теперь еще и поговаривают о закрытии проекта «Давай поженимся».
По некоторым данным, показ новых выпусков передачи в осеннем эфире не запланирован. Ведущие программы - Лариса Гузеева, Василиса Володина, Роза Сябитова - сейчас в отпуске. На расспросы поклонников о дальнейшей судьбе проекта дамы советуют прояснить вопрос у руководства телеканала.
Есть предположения, что скандал вокруг фирм Сябитовой (даму обвиняют в мошенничестве) не лучшим образом повлиял на рейтинги проекта. Впрочем, сама Роза на днях объявила о желании найти мужа на передаче «Давай поженимся».
По словам Розы, которая дважды состояла в браке, «у нее появилось время пересмотреть свои жизненные взгляды». И теперь дама настроена серьезно.
«Мне нужен мужчина от 55 до 65, который заново, как и я, открывает для себя новый мир. Именно в этом возрасте он находит новые увлечения и даже по-новому смотрит на женщину. Впрочем, тут нет ничего удивительного: еще есть силы и здоровье, не угас интерес к жизни, выросли дети, есть какой-то достаток – можно пожить и для себя», - пишет Сябитова.
Ранее мы писали:
Роза Сябитова: «Каждый возраст имеет свой кодекс». Звезда рассказала о важных этапах жизни.
Роза Сябитова: «Нет матерей-героинь-одиночек». По наблюдениям свахи, чем больше в семье детей – тем ниже риск развода.Пугачева спела мужчинам. Примадонна блеснула на особом шоу.
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Обсуждение 3
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ArinaПосмотрите "Давай поженимся" от 20.06.2017 скандальный выпуск. Артистка Гузеева в неадеквате.
05.08.17 16:30
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tasha1959 МоскваУдивляюсь, как такое долгое время ведущая с такой репутацией и громкими криминальными скандалами, не считая хабальность в поведении, отсутствие воспитания, продолжала учить всех нас "как надо"!? Почему у нас как не во всем цивилизованном мире?! Такого рода скандал закрыл-бы карьеру навсегда горе ведущей! Поэтому и живем как живем. Но каждый день возмущаемся хамством на дорогах, психическим состоянием общества, агрессии. Реакция начальников на такого рода громкие скандалы с подчиненными популяризирует таких личностей, делает их поведение нормой и залогом успеха! А молодежь воспринимает это как "comme il faut".
05.08.17 12:46
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ПрелестьБыло бы логично поменять имидж. Уж очень примитивно ведут программу. Многим такого реально не понять. Ужас как низко пали. Ну уж сидеть и есть разные булки вообще кошмар.
05.08.17 12:18