Мария Погребняк об эскорте

Мария Погребняк старается быть в тренде. Она звезда Insta и владелица нескольких модных магазинов. Но в новом интервью девушка неожиданно призналась, что не понимает, почему прошла мода на охотниц за олигархами.

Мария посетовала, что сегодня чуть ли не каждую эффектную и интересную девушку подозревают в занятиях эскортом и проституцией. И напомнила, что десять лет назад леди, старающиеся привлечь внимание миллионеров, были в моде, это считалось нормальным явлением. «От Маши Малиновской, Ульяны Цейтлиной читательницы узнавали, что в погоне за принцем следует завтракать и полдничать непременно в «Балчуге», надевать все лучшее на вечер в SohoRooms или «Веранду у Дачи», а чтобы уж совсем наверняка кого-то зацепить, следует отправляться на бизнес-форум. Отмечу, тогда все эти дамы всерьез занимались этим делом и нисколько не стеснялись своего занятия», - рассуждает Погребняк.

По словам Марии, нет ничего неприличного в попытках познакомиться с состоятельным мужчиной на каком-нибудь бизнес-форуме. «Почему же объекты восхищения и зависти за десять лет превратились в объекты презрения? И в чем конкретно мы порицаем этих дам?» - говорит девушка в интервью Dni.ru.

Вы согласны с Марией?

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