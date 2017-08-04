Арбатова переживает за Малахова
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Уйдет или не уйдет? Дискуссия о возможных переменах на ток-шоу «Пусть говорят» продолжается. Более того, к обсуждению подключается все больше известных персон. Например, довольно эмоционально высказалась Мария Арбатова.
Писательница и телеведущая всерьез переживает за Андрея. «Поменять Андрея Малахова - это идиотизм! Это все равно что поменять национальную идею!» - пишет дама в соцсетях.
На замечания о том, что незаменимых нет, Арбатова вспомнила историю Оксаны Пушкиной. «Однофамилицу нашли, но программа вскоре сдохла, а Оксана тут же начала вести программу на другом канале с высочайшими рейтингами».
При этом Лена Миро ранее довольно язвительно заметила, что Малахов всем надоел. «Вот что за черта у нас? Вцепиться в кого-то одного и этим кем-то насиловать народ до рвотного рефлекса. С Пугачевой - так. С Малаховым - так. <...>. Нам эти «двое из теле-ларца» обрыдли по самые гланды».
Напомним, по слухам, шоумен покидает Первый канал из-за разногласий с новым продюсером. Сейчас Андрей в отпуске и, предположительно, прокомментирует ситуацию после 10 августа.
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 2
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Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://tok.pw/lavita
05.08.17 10:03
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лораСтарая злобная дура. Вот и все о ней.Да, еще. У женщин ,называющих беременность биомассой , рассказывая всему свету о своих абортах- под сводится на нет. Внуков нет и не будет.
04.08.17 19:30