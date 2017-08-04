 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Арбатова переживает за Малахова


0 0

Уйдет или не уйдет? Дискуссия о возможных переменах на ток-шоу «Пусть говорят» продолжается. Более того, к обсуждению подключается все больше известных персон. Например, довольно эмоционально высказалась Мария Арбатова.

Писательница и телеведущая всерьез переживает за Андрея. «Поменять Андрея Малахова - это идиотизм! Это все равно что поменять национальную идею!» - пишет дама в соцсетях.

На замечания о том, что незаменимых нет, Арбатова вспомнила историю Оксаны Пушкиной. «Однофамилицу нашли, но программа вскоре сдохла, а Оксана тут же начала вести программу на другом канале с высочайшими рейтингами».

При этом Лена Миро ранее довольно язвительно заметила, что Малахов всем надоел. «Вот что за черта у нас? Вцепиться в кого-то одного и этим кем-то насиловать народ до рвотного рефлекса. С Пугачевой - так. С Малаховым - так. <...>. Нам эти «двое из теле-ларца» обрыдли по самые гланды».

Напомним, по слухам, шоумен покидает Первый канал из-за разногласий с новым продюсером. Сейчас Андрей в отпуске и, предположительно, прокомментирует ситуацию после 10 августа.

Ранее мы писали:

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.

Малахов и Шурыгина стали антигероями YouTube. Новый проект Малахова пришелся не по вкусу публике.

Корчевников стал главой православного телеканала. Борис продолжает вести передачу «Прямой эфир».

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 04.08.2017 Теги: Андрей Малахов

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
  • k8qqbhgmdcmwl
    Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://tok.pw/lavita
    		 05.08.17 10:03
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • лора
    Старая злобная дура. Вот и все о ней.Да, еще. У женщин ,называющих беременность биомассой , рассказывая всему свету о своих абортах- под сводится на нет. Внуков нет и не будет.
    		04.08.17 19:30
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору