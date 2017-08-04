Арбатова переживает за Малахова

Уйдет или не уйдет? Дискуссия о возможных переменах на ток-шоу «Пусть говорят» продолжается. Более того, к обсуждению подключается все больше известных персон. Например, довольно эмоционально высказалась Мария Арбатова.

Писательница и телеведущая всерьез переживает за Андрея. «Поменять Андрея Малахова - это идиотизм! Это все равно что поменять национальную идею!» - пишет дама в соцсетях.

На замечания о том, что незаменимых нет, Арбатова вспомнила историю Оксаны Пушкиной. «Однофамилицу нашли, но программа вскоре сдохла, а Оксана тут же начала вести программу на другом канале с высочайшими рейтингами».

При этом Лена Миро ранее довольно язвительно заметила, что Малахов всем надоел. «Вот что за черта у нас? Вцепиться в кого-то одного и этим кем-то насиловать народ до рвотного рефлекса. С Пугачевой - так. С Малаховым - так. <...>. Нам эти «двое из теле-ларца» обрыдли по самые гланды».

Напомним, по слухам, шоумен покидает Первый канал из-за разногласий с новым продюсером. Сейчас Андрей в отпуске и, предположительно, прокомментирует ситуацию после 10 августа.

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Источник фото: Globallookpress.com