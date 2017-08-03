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Виктория Боня украсила руку татуировкой


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Поклонники татуировок нередко шутят, мол, дал бог руку - даст и татуху. Виктория Боня долго терпела и крепилась. Но в конце концов не выдержала.

Звезда опубликовала в Insta видео нанесения татуировки на безымянный палец правой руки. «Моя первая и последняя татушка», - сообщила Виктория. Что именно набили девушке - пока секрет. Некоторые поклонники полагают, что Боня решила нанести собственные инициалы, другие придерживаются версии об имени дочери Анджелины.

Что интересно, ранее Боня была совершенно равнодушна к модам на нательную живопись. Более того, она не раз говорила о красоте как простоте.

«Красота — это простота, доведенная до совершенства! Красота — великая сила, и чем больше ее вокруг нас, тем мир становится прекрасней! А вообще, мне очень импонируют слова идеального примера женственности и эталона классической красоты — Одри Хепберн. О секретах красоты она сказала так: "Красота женщины не в одежде, которую она носит, не в ее фигуре и не в прическе. Красота женщины должна быть видна в ее глазах". Я считаю, чтобы сохранить свою природную красоту как можно дольше, нужно тщательно и регулярно ухаживать за собой!»

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0 Не нравится 0 Нравится 03.08.2017 Теги: виктория боня

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