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Cофия Вергара недовольна грудью


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Она считается одной из самых секси на американском ТВ. Cофия Вергара (Sofia Vergara) не против статуса самой привлекательной, вот только, по мнению звезды, с грудью у нее проблемы. Бюст у Софии слишком шикарный.

45-летняя Вергара стала героиней нового номера Women's Health. И в рамках нового проекта издания актриса согласилась на крайне откровенную фотосессию - София позировала совершенно обнаженной. А кроме того, звезда рассказала, как она поддерживает себя в форме.

По словам Софии, ее супруг Джо Манганьелло оборудовал в доме тренажерный зал, так что у нее нет возможности для отлынивания от тренировок. Актриса несколько раз в неделю занимается под руководством личного тренера, и ей все это не слишком нравится. «У меня ужасное настроение за 2 часа до тренировки. Ужасное настроение во время занятий. Плохое настроение после, поскольку нужно планировать следующие тренировки».

По словам звезды, многие говорят ей, что она выглядит словно девушка в возрасте до 30, но Вергара старается быть реалисткой. «Я не очень сильная, у меня нет мускулов, проблемы с коленями и хрупкие кости. И еще эти огромные сиськи, с которыми фитнес еще сложнее. Я фактически родилась с ними. С недавнего времени я заметила еще и расширенные поры».

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0 Не нравится 0 Нравится 03.08.2017 Теги: Cофия Вергара

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