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Подруга Роналду рассказала о любви к детям


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Этот год для Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) особенный. У него появилась двойня, а в недалеком будущем появится еще один наследник. Четвертого ребенка спортсмену подарит его подруга, модель Джорджина Родригес (Georgina Rodriguez). На днях будущая мама стала звездой одного из глянцевых изданий.

Джорджина позировала для испанского журнала Hola!. Судя по объемам, девушка на втором триместре беременности. А судя по улыбке - Родригес будет вполне счастливой мамой. Как рассказала 23-летняя модель в интервью, она считает себя очень семейной женщиной.

«Люблю детей, природу, животных. У меня есть кот, ему сейчас три года, он мой лучший друг. Мне нравится окружать себя людьми, которые вдохновляют меня на то, чтобы с каждым днем становиться лучше, и которые дарят мне положительные эмоции».

Кстати, недавно Роналду объявил о планах создать семью, в которой будет семь ребят. По словам футболиста, известного как CR7, семь для него магическое число.

Напомним, сейчас Криштиану растит Криштиану Роналду-младшего и малышей Матео и Еву. Дети рождены в Калифорнии суррогатной матерью. Планирует ли футболист сочетаться браком с Родригес - пока неясно. Некоторые светские обозреватели полагают, что футболист слишком эгоистичен и будет стараться воспитывать детей сам.

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0 Не нравится 0 Нравится 03.08.2017 Теги: Криштиану Роналду

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