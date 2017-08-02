Навка отметила годовщину свадьбы

Вчера у Татьяны Навки был праздник. Фигуристка и ее супруг Дмитрий Песков отметили бумажную свадьбу. В честь годовщины звезда опубликовала романтичное фото и напомнила, что именно называется «жизнью».

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Авг 1 2017 в 9:15 PDT

На снимке Навка запечатлена в свадебном платье, а Песков - в красных шортах. И оба - счастливы. «Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь!» — написала Татьяна.

Напомним, пара сочеталась браком в августе 2015 года. Торжество прошло в гранд-отеле «Родина» в Сочи, и на свадьбу съехалось множество звездных персон, начиная с Филиппа Киркорова и заканчивая Леонидом Агутиным.

Фигуристка не раз подчеркивала, что супруг сделал ее по-настоящему счастливой женщиной. «Мы были не то что из разных миров — из разных вселенных! Представьте: разный образ жизни, разные интересы, круг общения, стиль одеваться… Но так бывает, что люди с не пересекающихся жизненных орбит случайно встречаются, и оказывается, что они подходят друг другу, как части одного пазла. Так случилось и с нами. Возникла необъяснимая сила притяжения, и банальная фраза "Я без тебя жить не могу" стала абсолютной реальностью», - рассказывала Татьяна.

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