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Малахова сравнили с Опрой Уинфри


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Третий день в Сети бушуют дискуссии о возможном уходе Андрея Малахова с Первого канала. Строятся разные версии, но в целом все сходятся во мнении, что шоумен не пропадет. Впрочем, ток-шоу «Пусть говорят» без Малахова тоже не закончится.

По слухам, сейчас руководство Первого канала рассматривает несколько кандидатур на место ведущего шоу «Пусть говорят». И говорят, это будут не самые раскрученные медийные лица.

Известный ведущий Леонид Закошанский заметил, что на данный момент для нового ведущего главным будет не популярность, а умение удерживать внимание аудитории при обсуждении различных тем. «Удерживать разную аудиторию с разными темами — это нелегко. Так что все здесь зависит от личности. Ведущий должен обладать определенными внутренними и внешними качествами, чтобы справляться с такой непростой задачей», — цитирует Закошанского gazeta.ru.

При этом ведущий отметил, что именно Малахов стал в России одним из первопроходцев жанра ток-шоу. «Андрей Малахов — один из родоначальников этого жанра у нас. Опра Уинфри в Америке сделала это гораздо раньше».

Сам Андрей ситуацию не комментирует. По некоторым данным, шоумен может заменить Бориса Корчевникова на проекте «Прямой эфир».

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0 Не нравится 0 Нравится 02.08.2017 Теги: Андрей Малахов

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