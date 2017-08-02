Лолита поблагодарила Миро

Блогер Лена Миро довольно часто критикует звезд. Большинство критикуемых старается не реагировать. Но некоторые не выдерживают. Алена Апина, например, намекнула на возможность разбирательства в суде. А Лолита Милявская поблагодарила девушку за то, что она подняла ее рейтинг популярности.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Авг 1 2017 в 5:07 PDT

Милявская стала одной из самых ярких звезд прошедшего в Баку музыкального фестиваля «Жара». Лолу поцеловал Тилль Линдеманн, певица выступила в полупрозрачном трико, стала мемом в соцсетях.

Лена Миро не смогла остаться равнодушной: «На днях Лолита появилась на публике в костюме «Я урод». Зачем она это сделала? Ради пиара? Чтобы хоть как-то привлечь к себе - всеми забытой - внимание? Ну, допустим, привлекла».

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Авг 1 2017 в 4:02 PDT

Лолита на выпад Миро тоже отреагировала. С иронией. Записала видео «в гробу». «Дорогая Леночка, спасибо тебе, что из никому ненужной певички ты сделала меня популярной. Я счастлива».

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Авг 1 2017 в 10:42 PDT

Артистка также опубликовала в Insta самые удачные, по ее мнению, фотожабы. И написала: «Призываю всех женщин не 0 размера хоть раз себя порадовать с улыбкой». Ранее певицу иронично сравнивали с Бейонсе, Дженнифер Лопес, героем мультфильма «Моана» и одним из всадников Апокалипсиса.

Ранее мы писали:

Лолита Милявская: «Артистам невозможно без допинга». По словам певицы, артисты слишком много отдают энергии зрителям.

Лолита Милявская: «Я – продукт недолюбленности». Артистке всю жизнь не хватало любви.