Лолита поблагодарила Миро
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Блогер Лена Миро довольно часто критикует звезд. Большинство критикуемых старается не реагировать. Но некоторые не выдерживают. Алена Апина, например, намекнула на возможность разбирательства в суде. А Лолита Милявская поблагодарила девушку за то, что она подняла ее рейтинг популярности.
Милявская стала одной из самых ярких звезд прошедшего в Баку музыкального фестиваля «Жара». Лолу поцеловал Тилль Линдеманн, певица выступила в полупрозрачном трико, стала мемом в соцсетях.
Лена Миро не смогла остаться равнодушной: «На днях Лолита появилась на публике в костюме «Я урод». Зачем она это сделала? Ради пиара? Чтобы хоть как-то привлечь к себе - всеми забытой - внимание? Ну, допустим, привлекла».
Лолита на выпад Миро тоже отреагировала. С иронией. Записала видео «в гробу». «Дорогая Леночка, спасибо тебе, что из никому ненужной певички ты сделала меня популярной. Я счастлива».
Артистка также опубликовала в Insta самые удачные, по ее мнению, фотожабы. И написала: «Призываю всех женщин не 0 размера хоть раз себя порадовать с улыбкой». Ранее певицу иронично сравнивали с Бейонсе, Дженнифер Лопес, героем мультфильма «Моана» и одним из всадников Апокалипсиса.
Ранее мы писали:Лолита Милявская решила побыть эгоисткой. Артистка не хочет второго ребенка.
Лолита Милявская: «Артистам невозможно без допинга». По словам певицы, артисты слишком много отдают энергии зрителям.
Лолита Милявская: «Я – продукт недолюбленности». Артистке всю жизнь не хватало любви.
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Обсуждение 3
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50/50посмотрела у Лены фотки под статьей, мамочки, стыдоба же
02.08.17 14:12
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KoshkaВидимо, пригорело у Лолиты.
02.08.17 10:24
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гл. шкафТипа саркастическая самокритика толстой некрасивой женщина немного стоит, если честно. Вот если красивая и тонкая умеет язвить над собой - это куда круче.
02.08.17 09:49