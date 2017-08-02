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Лолита поблагодарила Миро


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Блогер Лена Миро довольно часто критикует звезд. Большинство критикуемых старается не реагировать. Но некоторые не выдерживают. Алена Апина, например, намекнула на возможность разбирательства в суде. А Лолита Милявская поблагодарила девушку за то, что она подняла ее рейтинг популярности.

 

Милявская стала одной из самых ярких звезд прошедшего в Баку музыкального фестиваля «Жара». Лолу поцеловал Тилль Линдеманн, певица выступила в полупрозрачном трико, стала мемом в соцсетях.

Лена Миро не смогла остаться равнодушной: «На днях Лолита появилась на публике в костюме «Я урод». Зачем она это сделала? Ради пиара? Чтобы хоть как-то привлечь к себе - всеми забытой - внимание? Ну, допустим, привлекла».

 

Лолита на выпад Миро тоже отреагировала. С иронией. Записала видео «в гробу». «Дорогая Леночка, спасибо тебе, что из никому ненужной певички ты сделала меня популярной. Я счастлива».

 

Артистка также опубликовала в Insta самые удачные, по ее мнению, фотожабы. И написала: «Призываю всех женщин не 0 размера хоть раз себя порадовать с улыбкой». Ранее певицу иронично сравнивали с Бейонсе, Дженнифер Лопес, героем мультфильма «Моана» и одним из всадников Апокалипсиса.

Ранее мы писали:

Лолита Милявская решила побыть эгоисткой. Артистка не хочет второго ребенка. 

Лолита Милявская: «Артистам невозможно без допинга». По словам певицы, артисты слишком много отдают энергии зрителям. 

Лолита Милявская: «Я – продукт недолюбленности». Артистке всю жизнь не хватало любви. 



0 Не нравится 0 Нравится 02.08.2017 Теги: Лолита Милявская

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