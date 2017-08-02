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Кехман представила дочь


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Ида Кехман наслаждается материнством. Светская львица опубликовала в соцсетях совместный снимок с маленькой дочерью и мамой. Причем снимок сделал счастливый отец Владимир Кехман.

«Три поколения» - подписана фотография. Подписчики сразу поспешили с комплиментами и отметили, что малышка Анастасия - чудесна.

Кстати, несколько недель назад чета Кехман провела крещение девочки в петербургском храме святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

Ранее сообщалось, что роды первенца оказались для Иды не столь легкими, как хотелось бы. Незадолго до родов дама вылетела во Францию, хотя пара планировала роды в России. «Ребенок родился у нас раньше срока, маленькая девочка — два с половиной килограмма весом, потеряла двести граммов за несколько дней. Мы ее невероятно оберегаем, выкармливаем», - рассказывал Владимир Кехман.

Сама Ида также не сразу восстановилась после родов, и отец семейства даже взял отпуск по уходу за ребенком. Недавно Кехман решил окончательно покинуть пост директора в Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ).

Ранее мы писали:

Владимир Кехман тайно женился. В честь свадьбы будет представлен балет. 

Ксения Собчак выясняет отношения с олигархом. Звезда обидела Владимира Кехмана.

Олеся Судзиловская провела крещение сына. Таинство прошло в одном из столичных храмов.



1 Не нравится 1 Нравится 02.08.2017 Теги: Ида Кехман

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