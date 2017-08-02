Фадеев неоднозначно оценил вокал Бузовой

Максим Фадеев - не из тех, кто стесняется высказывать свое мнение. В начале года он довольно жестко высказался по поводу новогодних телешоу, а теперь оценил творчество Ольги Бузовой. И комментарий Фадеева воспринят неоднозначно.

Бузова сегодня одна из самых обсуждаемых персон. Некоторые смеются над творчеством Ольги, другие восхищаются им, третьи недоумевают. В свое время известный продюсер заметил, что Бузова - еще не самое ужасное на российской эстраде. И вообще, целеустремленность и искренность девушки заслуживают похвалы. Но сейчас мэтр, кажется, передумал.

Фадеев опубликовал в Insta ролик с выступления Ольги и написал: «Как-то на пресс-завтраке премии Муз-ТВ я сказал, что мне кажется, что Оля Бузова поет искренне. Пришел тот долгожданный день, когда на шоу Europa Plus Live у меня появилась возможность услышать это живьем. Спасибо большое».

Чуть позже продюсер решил прояснить ситуацию: «Неужели такое понятие, как ирония, людям неизвестно? Да, я говорю, что Ольга поет искренне — это правда, я так действительно считаю. Но на этом — все. Как именно она поет — это я не хотел бы комментировать».

Ольга Бузова гордится фигурой. Звезда спровоцировала оживленную дискуссию.

Что с лицом Ольги Бузовой? Поклонники заметили изменения во внешности ведущей.

Гордон сравнил Бузову с Трампом. Ведущий оценил успехи девушки на эстраде.​