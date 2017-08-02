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Фадеев неоднозначно оценил вокал Бузовой


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Максим Фадеев - не из тех, кто стесняется высказывать свое мнение. В начале года он довольно жестко высказался по поводу новогодних телешоу, а теперь оценил творчество Ольги Бузовой. И комментарий Фадеева воспринят неоднозначно.

Бузова сегодня одна из самых обсуждаемых персон. Некоторые смеются над творчеством Ольги, другие восхищаются им, третьи недоумевают. В свое время известный продюсер заметил, что Бузова - еще не самое ужасное на российской эстраде. И вообще, целеустремленность и искренность девушки заслуживают похвалы. Но сейчас мэтр, кажется, передумал.

Фадеев опубликовал в Insta ролик с выступления Ольги и написал: «Как-то на пресс-завтраке премии Муз-ТВ я сказал, что мне кажется, что Оля Бузова поет искренне. Пришел тот долгожданный день, когда на шоу Europa Plus Live у меня появилась возможность услышать это живьем. Спасибо большое».

Чуть позже продюсер решил прояснить ситуацию: «Неужели такое понятие, как ирония, людям неизвестно? Да, я говорю, что Ольга поет искренне — это правда, я так действительно считаю. Но на этом — все. Как именно она поет — это я не хотел бы комментировать».

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1 Не нравится 0 Нравится 02.08.2017 Теги: Ольга Бузова

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Обсуждение 2  

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  • Сима
    Он прав, искренне да, с огромным желанием петь и быть на сцене. Но результат слабый. У меня недоумение вызывают слушатели, а не она, ей хорошо, делает то к чему душа лежит. Потребители продуктов низкого качества удивляют, будь то песня или фильм или еда.
    		03.08.17 09:42
         
    -1
         
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  • Ольга
    Если люди идут на её концерты,значит,что-то цепляет. Ах,сколько их незабываемых любимых исполнителей со слабым вокалом!
    		 02.08.17 19:47
         
    1
         
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