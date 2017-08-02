Басков пригласил бывшую подругу на свадьбу
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Николай Басков готовится к серьезным изменениям в жизни. В начале октября в Грозном состоится его свадьба с Викторией Лопыревой. Сам тенор и его невеста пока не слишком откровенны и предстоящее торжество не обсуждают. Однако выяснилось, что бывшая подруга певца уже получила приглашение на бракосочетание.
Модель София Кальчева увлеченно делится с журналистами своими воспоминаниями о романе с Николаем. Девушка встречалась с тенором несколько лет, и до сих пор у Баскова с Кальчевой прекрасные деловые отношения.
По словам девушки, тенор помогал ей с репертуаром, они вместе работали над съемками клипа. «Дай бог, чтобы ничего не поменялось, потому что у Коли сейчас непростой период. Такое бывает у мужчин, когда им исполняется 40 лет. У нас нет друг на друга обид», – цитирует девушку «Комсомольская правда».
Ранее в интервью Life Кальчева посоветовала Лопыревой не тянуть со свадьбой. И теперь выясняется, что София, возможно, станет одной из гостий торжества. «Мы с Николаем общаемся, перезваниваемся. Кстати, он меня даже на свадьбу пригласил», - сообщила модель.
Ранее мы писали:
Лопырева намекнула на скорую свадьбу. На пальце девушки засияло шикарное украшение.
Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.
Николай Басков готов покинуть шоу-бизнес. Артист намерен сосредоточиться на творчестве.
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Обсуждение 5
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СимаНо ведь много людей знает о его ориентации, зачем этот цирк
03.08.17 09:44
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яшкаДа пиар это все, сразу понятно. Нафига баскову бабень с 5!!!!!!!!!!!чужими детьми!!!! Да и ей он нафиг не нужен, бедноват.
03.08.17 09:03
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---тенор? не смешите мои тапки! у него вообще нет голоса и слуха, иначе бы не петушл и Алкин его не пародировал, кто подлинно талантлив тех Галкин не пародирует))))
03.08.17 07:50
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Micha PiterБрошенная дурашка:))
02.08.17 15:58