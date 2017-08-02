Басков пригласил бывшую подругу на свадьбу

Николай Басков готовится к серьезным изменениям в жизни. В начале октября в Грозном состоится его свадьба с Викторией Лопыревой. Сам тенор и его невеста пока не слишком откровенны и предстоящее торжество не обсуждают. Однако выяснилось, что бывшая подруга певца уже получила приглашение на бракосочетание.

Модель София Кальчева увлеченно делится с журналистами своими воспоминаниями о романе с Николаем. Девушка встречалась с тенором несколько лет, и до сих пор у Баскова с Кальчевой прекрасные деловые отношения.

По словам девушки, тенор помогал ей с репертуаром, они вместе работали над съемками клипа. «Дай бог, чтобы ничего не поменялось, потому что у Коли сейчас непростой период. Такое бывает у мужчин, когда им исполняется 40 лет. У нас нет друг на друга обид», – цитирует девушку «Комсомольская правда».

Ранее в интервью Life Кальчева посоветовала Лопыревой не тянуть со свадьбой. И теперь выясняется, что София, возможно, станет одной из гостий торжества. «Мы с Николаем общаемся, перезваниваемся. Кстати, он меня даже на свадьбу пригласил», - сообщила модель.

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