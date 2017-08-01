Лолита шокировала поклонников

Музыкальный фестиваль «Жара» в Баку завершился, но публика продолжает обсуждать наряды и выходки звезд. И одной из самых ярких героинь лент в социальных сетях стала Лолита Милявская.

Публикация от Фан-клуб Максима Галкина (@maxgalkinfanclub) Июл 30 2017 в 11:31 PDT

Певицу демонстративно поцеловал Тилль Линдеманн. После чего Лола появилась на сцене в таком наряде, что некоторые поклонники до сих пор в себя прийти не могут.

Публикация от @leraegoro (@lolitafansclub) Июл 31 2017 в 1:53 PDT

Выступая в последний день фестиваля, 53-летняя Милявская посвятила песню солисту Rammstein, скинула просторную накидку и предстала в полупрозрачном костюме-трико с геометрическими узорами. В ответ на недоуменный взгляд Максима Галкина, который выступал ведущим, певица заявила: «Максим, твоя жена в последнее время так похудела, что, кажется, все убывшее с нее пристало ко мне. А вообще, я хочу остаться последней толстой артисткой на нашей эстраде».

Публикация от Lana Kunserkina-Sarkisyan (@lanaviolin) Июл 31 2017 в 10:30 PDT

Публика поражена. В Сети уже появились мемы: артистку иронично сравнивают с Бейонсе, героем мультфильма «Моана», одним из всадников Апокалипсиса. Поклонники Линдеманна полагают, что Милявская напала на рок-музыканта. Некоторые остряки припомнили, что в похожем костюме ранее выступала Дженнифер Лопес. Были и те, кто язвительно заметил, что именно так будет стараться привлекать к себе внимание в будущем Ольга Бузова.

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