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Лолита шокировала поклонников


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Музыкальный фестиваль «Жара» в Баку завершился, но публика продолжает обсуждать наряды и выходки звезд. И одной из самых ярких героинь лент в социальных сетях стала Лолита Милявская.

 

Певицу демонстративно поцеловал Тилль Линдеманн. После чего Лола появилась на сцене в таком наряде, что некоторые поклонники до сих пор в себя прийти не могут.

 

Выступая в последний день фестиваля, 53-летняя Милявская посвятила песню солисту Rammstein, скинула просторную накидку и предстала в полупрозрачном костюме-трико с геометрическими узорами. В ответ на недоуменный взгляд Максима Галкина, который выступал ведущим, певица заявила: «Максим, твоя жена в последнее время так похудела, что, кажется, все убывшее с нее пристало ко мне. А вообще, я хочу остаться последней толстой артисткой на нашей эстраде».

Публика поражена. В Сети уже появились мемы: артистку иронично сравнивают с Бейонсе, героем мультфильма «Моана», одним из всадников Апокалипсиса. Поклонники Линдеманна полагают, что Милявская напала на рок-музыканта. Некоторые остряки припомнили, что в похожем костюме ранее выступала Дженнифер Лопес. Были и те, кто язвительно заметил, что именно так будет стараться привлекать к себе внимание в будущем Ольга Бузова.

Ранее мы писали:

Лолита Милявская решила побыть эгоисткой. Артистка не хочет второго ребенка. 

Лолита Милявская: «Артистам невозможно без допинга». По словам певицы, артисты слишком много отдают энергии зрителям. 

Лолита Милявская: «Я – продукт недолюбленности». Артистке всю жизнь не хватало любви. 



0 Не нравится 0 Нравится 01.08.2017 Теги: Лолита Милявская

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