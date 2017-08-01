Шепелев осудил Максакову
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Несколько лет назад он потерял любимую. И знает, как это больно. Теперь Дмитрий Шепелев в своем новом проекте «На самом деле» решил обсудить Марию Максакову. По мнению ведущего, поведение певицы неоднозначно.
Ранее появились сообщения о том, что супруг Максаковой Денис Вороненков на самом деле жив. По словам некоторых, они видели мужчину, очень сильно похожего на Вороненкова, в Израиле. Шепелев предложил проанализировать видео прощания Марии с мужем. «Согласитесь, Мария держится странно. Она не похожа на человека, который убит горем. Вы не считаете, что это похоже на заготовленную речь? Можно ли играть, стоя над гробом мужа?» - сказал Дмитрий.
В ответ знакомый Максаковой Александр Старовойтов заявил, что в чувствах Марии к покойному мужу никто не сомневается. Но учитывая ее положение, ей действительно приходится играть определенную роль.
Шепелев также показал видео, на котором Максакова запечатлена с маленьким сыном у могилы мужа. «Я сам отец, и меня лично это задевает. Я бы не повел своего сына на кладбище… Я считаю, что, безусловно, с ребенком нужно говорить об этом. Но не при таких обстоятельствах и не под таким пристальным вниманием, потому что именно это, на мой взгляд, может травмировать ребенка», – сказал Дмитрий.
Ранее мы писали:Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.
Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.
Мария Максакова не знает, как жить дальше. Певица не может поверить в смерть мужа.
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Обсуждение 13
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КсюТема смерти пошла на размен....Не люблю Максаковых.Ни мать ни дочь....Но не ваше это дело как и кто переживает личное горе! Отвратительно.....Видите ли кто то горюет как то не так! Занимайтесь своим горем пожалуйста !Как можно так смело лезть с осуждением в чужие персональные страдания ???
01.08.17 15:24
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СимаСпециально посмотрела программу. статья передергивает и искажает происходящее там.
01.08.17 14:32
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50/50ну всё, Дима начал кидаться камнями, сидя в стеклянном доме)) всё на продажу)))
01.08.17 13:21
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ОльгаШепелёв сам переигрывал у Малахова про Жанну, так что, кто бы говорил
01.08.17 11:47
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ПрелестьОбъективно это могут обсудить только психологи. Иначе это просто болтовня. В определенных структурах есть высокие специалисты по этим вопросам. Они и знают все ответы. Но устраивать такие программы это слишком примитивно для здорового общества.
01.08.17 11:24
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КристиПосмотрите новости в Америке и Европе. Информация без аргументации тиражируется на раз два, в международной политике часто используются бездоказательные обвинения и принимаются решения, на самом высшем уровне. А ток шоу западных стран даже обсуждать не хочется. Подскажите, пожалуйста, где есть здоровое общество?
01.08.17 11:31
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ПрелестьПриведите мне примеры таких позорных ток шоу в Европе,пожалуйста. Хоть я сейчас в Латинской Америке. Но ток шоу здесь не смотрю.
01.08.17 12:05
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КристиВы видели ток шоу о котором речь в статье? В чем его позорность? Потом можно продолжить разговор.
01.08.17 12:35
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ПрелестьЯ по вашему замечанию посмотрела эту передачу. К счастью она совсем не о том, о чем вышеизложенный материал. Передача вполне профессиональная. Именно это отвечает моим позициям,что рассуждать должны только специалисты. Что это и оказалось. Респект! П. С. Статья на Клео переврала в корне смысл передачи. Мои реплики были только на статью Клео"Шепелев осудил Максакову" П. С.2. Кристи, очень правильно, что Вы предложили посмотреть передачу. Спасибо.
01.08.17 21:01
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РозаА он блин эксперт по скорби. Жесть. ??????Нашёл что обсуждать. Сам вообще на похоронах не был. Противно
01.08.17 11:18