Шепелев осудил Максакову

Несколько лет назад он потерял любимую. И знает, как это больно. Теперь Дмитрий Шепелев в своем новом проекте «На самом деле» решил обсудить Марию Максакову. По мнению ведущего, поведение певицы неоднозначно.

Ранее появились сообщения о том, что супруг Максаковой Денис Вороненков на самом деле жив. По словам некоторых, они видели мужчину, очень сильно похожего на Вороненкова, в Израиле. Шепелев предложил проанализировать видео прощания Марии с мужем. «Согласитесь, Мария держится странно. Она не похожа на человека, который убит горем. Вы не считаете, что это похоже на заготовленную речь? Можно ли играть, стоя над гробом мужа?» - сказал Дмитрий.

В ответ знакомый Максаковой Александр Старовойтов заявил, что в чувствах Марии к покойному мужу никто не сомневается. Но учитывая ее положение, ей действительно приходится играть определенную роль.

Шепелев также показал видео, на котором Максакова запечатлена с маленьким сыном у могилы мужа. «Я сам отец, и меня лично это задевает. Я бы не повел своего сына на кладбище… Я считаю, что, безусловно, с ребенком нужно говорить об этом. Но не при таких обстоятельствах и не под таким пристальным вниманием, потому что именно это, на мой взгляд, может травмировать ребенка», – сказал Дмитрий.

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