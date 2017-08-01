Андрейченко снова станет Мэри Поппинс

В последнее время Наталья Андрейченко большую часть времени проводит в своем центре медитации в Мексике. Но в следующем году звезде придется на некоторое время переехать в Москву. Андрейченко согласилась сняться в продолжении картины «Мэри Поппинс, до свидания!».

Она довольно давно не появлялась на съемочной площадке. Но от предложения Карена Оганесяна отказаться не смогла. «О своем проекте Карен сообщил мне в июне. Он подробно рассказал об идее фильма, о персонажах, которые будут задействованы, пояснил, чем картина привлечет зрителя... В итоге я согласилась принять участие. Для меня Карен — гениальный режиссер своего времени, не сомневаюсь, что у него все получится! Пока название проекта — "Мэри Поппинс — моя мама!"», - цитирует Наталью Эдуардовну издание Starhit.

В новой картине также снимется Светлана Ходченкова. Оганесян планирует начать съемки осенью 2018 года. Они будут проходить в Москве.

Кстати, несколько недель назад компания Disney презентовала тизер фильма «Мэри Поппинс возвращается». В главной роли - Эмили Блант. Премьера картины запланирована на декабрь 2018 года.

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