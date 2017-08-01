 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Андрейченко снова станет Мэри Поппинс


0 0

В последнее время Наталья Андрейченко большую часть времени проводит в своем центре медитации в Мексике. Но в следующем году звезде придется на некоторое время переехать в Москву. Андрейченко согласилась сняться в продолжении картины «Мэри Поппинс, до свидания!».

Она довольно давно не появлялась на съемочной площадке. Но от предложения Карена Оганесяна отказаться не смогла. «О своем проекте Карен сообщил мне в июне. Он подробно рассказал об идее фильма, о персонажах, которые будут задействованы, пояснил, чем картина привлечет зрителя... В итоге я согласилась принять участие. Для меня Карен — гениальный режиссер своего времени, не сомневаюсь, что у него все получится! Пока название проекта — "Мэри Поппинс — моя мама!"», - цитирует Наталью Эдуардовну издание Starhit.

В новой картине также снимется Светлана Ходченкова. Оганесян планирует начать съемки осенью 2018 года. Они будут проходить в Москве.

Кстати, несколько недель назад компания Disney презентовала тизер фильма «Мэри Поппинс возвращается». В главной роли - Эмили Блант. Премьера картины запланирована на декабрь 2018 года.

Ранее мы писали:

Наталья Андрейченко разбирается с сыном. Молодой человек снял внушительную сумму с банковского счета матери, оставив Андрейченко практически без копейки.

Милявская сняла клип с мужем. Артистка представила душевное видео.

Александр Овечкин предпочитает россиянок американкам. По мнению хоккеиста, россиянки гораздо интереснее.



0 Не нравится 0 Нравится 01.08.2017 Теги: Наталья Андрейченко

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору