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Линдеманн осчастливил Лолиту


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В Баку завершился музыкальный фестиваль «Жара», и судя по отзывам и фотографиям в соцсетях, мероприятие удалось на славу. И одной из самых счастливых женщин фестиваля оказалась Лолита Милявская. Певицу поцеловал Тилль Линдеманн (Till Lindemann).

Солист знаменитой группы Rammstein был приглашен в Азербайджан в качестве почетного зрителя. Российские знаменитости увлеченно фотографировались с артистом, Олег Газманов и Григорий Лепс угощали его водкой, а Светлана Лобода всеми силами пыталась очаровать.

Но в итоге больше всех повезло Милявской. Певица уговорила Линдеманна снять совместный короткий ролик, и в какой-то момент эмоциональной речи Лолиты Тилль просто поцеловал артистку. «Ребята, я самая счастливая!» - воскликнула певица.

«Моя Любовь к #Rammstein!!! Невероятно Интеллигентные люди! Делают фото со всеми, кто попросит, очень внимательны к зрителям, и их тут просто атакуют дети!» - написала звезда.

Напомним, Милявская состоит в браке со спортсменом Дмитрием Ивановым. В прошлом году исполнительница рассказала о проблеме - ее супруг попал в секту. К счастью, артистка вовремя спохватилась и уговорила мужа пройти курс психотерапии.

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0 Не нравится 0 Нравится 31.07.2017 Теги: Лолита Милявская

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