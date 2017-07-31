Линдеманн осчастливил Лолиту

В Баку завершился музыкальный фестиваль «Жара», и судя по отзывам и фотографиям в соцсетях, мероприятие удалось на славу. И одной из самых счастливых женщин фестиваля оказалась Лолита Милявская. Певицу поцеловал Тилль Линдеманн (Till Lindemann).

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Июл 30 2017 в 8:52 PDT

Солист знаменитой группы Rammstein был приглашен в Азербайджан в качестве почетного зрителя. Российские знаменитости увлеченно фотографировались с артистом, Олег Газманов и Григорий Лепс угощали его водкой, а Светлана Лобода всеми силами пыталась очаровать.

Но в итоге больше всех повезло Милявской. Певица уговорила Линдеманна снять совместный короткий ролик, и в какой-то момент эмоциональной речи Лолиты Тилль просто поцеловал артистку. «Ребята, я самая счастливая!» - воскликнула певица.

«Моя Любовь к #Rammstein!!! Невероятно Интеллигентные люди! Делают фото со всеми, кто попросит, очень внимательны к зрителям, и их тут просто атакуют дети!» - написала звезда.

Напомним, Милявская состоит в браке со спортсменом Дмитрием Ивановым. В прошлом году исполнительница рассказала о проблеме - ее супруг попал в секту. К счастью, артистка вовремя спохватилась и уговорила мужа пройти курс психотерапии.

Ранее мы писали:

Лолита Милявская: «Артистам невозможно без допинга». По словам певицы, артисты слишком много отдают энергии зрителям.

Лолита Милявская: «Я – продукт недолюбленности». Артистке всю жизнь не хватало любви.