Кафельникова ответила на сплетни

В семье Кафельниковых - типичный конфликт отцов и детей. Бывший теннисист Евгений Кафельников не может наладить отношения с дочерью Алесей. Дошло до того, что девушка не желает об отце слышать.

Вот уже несколько лет Кафельникова выступает в качестве модели, живет в Лондоне и приезжает в Москву не так часто, как хотелось бы отцу. На прошлой неделе Кафельников опубликовал эмоциональный пост, в котором сообщил, что его жизнь превратилась в ад из-за наркотиков, и назвал себя «отцом-неудачником». Также появились слухи о том, что Алеся была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Но все не так страшно. Как сообщает паблик Super, Кафельниковы переживают период недопонимания. «Я не хочу больше слышать о нем. Папаня просто злится, что я не хочу с ним налаживать отношения, и ищет всякие поводы», - говорит Алеся об отце.

Также выяснилось, что через Twitter модель попросила передать Е.А., «что он достал своим твиттером сплетни пускать».

По данным Super, сейчас Кафельникова не просто в порядке, но занята съемкой в художественном фильме. Причем Алеся играет в ленте главную роль.

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