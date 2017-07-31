Кафельникова ответила на сплетни
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В семье Кафельниковых - типичный конфликт отцов и детей. Бывший теннисист Евгений Кафельников не может наладить отношения с дочерью Алесей. Дошло до того, что девушка не желает об отце слышать.
Вот уже несколько лет Кафельникова выступает в качестве модели, живет в Лондоне и приезжает в Москву не так часто, как хотелось бы отцу. На прошлой неделе Кафельников опубликовал эмоциональный пост, в котором сообщил, что его жизнь превратилась в ад из-за наркотиков, и назвал себя «отцом-неудачником». Также появились слухи о том, что Алеся была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Но все не так страшно. Как сообщает паблик Super, Кафельниковы переживают период недопонимания. «Я не хочу больше слышать о нем. Папаня просто злится, что я не хочу с ним налаживать отношения, и ищет всякие поводы», - говорит Алеся об отце.
Также выяснилось, что через Twitter модель попросила передать Е.А., «что он достал своим твиттером сплетни пускать».
По данным Super, сейчас Кафельникова не просто в порядке, но занята съемкой в художественном фильме. Причем Алеся играет в ленте главную роль.
Ранее мы писали:
Алеся Кафельникова шокировала откровенной съемкой. Модель стала звездой издания Exhibition Magazine.Кафельникова поддержала Кардашян. Девушка против бодишейминга.
Алеся Кафельникова жалуется на трудности. Девушка упорно строит модельную карьеру.
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Обсуждение 8
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Надя МДа... Такой мымреныш без папиных денег из деревни какой или даже спального района Москвы не выбрался бы... Ну... Со временем поймёт, если мозгов хватит.
01.08.17 10:41
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Гл. шкафЕвгению достаточно перестать спонсировать модээль, и она вмиг очухается:)
01.08.17 08:22
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Micha PiterВот же неблагодарная девица выросла! В каких бы Лондонах она сейчас была бы без денег отца?!
31.07.17 15:33
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лакидааа, не зря себя кафельников ощущает отцом-неудачником, даже если там нет наркотиков, одни такие публичные высказывания об отце уже можно считать большим фейлом в воспитании дочери, увы
31.07.17 15:31
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МолдаванкаЭффектная девушка.
31.07.17 14:56
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У меня дома есть где-то старенький журнальчик, на обложке Кабаева молоденькая в белом свитере, а в номере этом было интервью с ее папой и фотка. ( Сохранился потомучто была в этом номере интересная статья про календарь здоровья женщины.) Ей месяцев 8, на голове розовая полоска с цветком, смешной карапуз. И Кафельников рассказывал, как он счастлив. Много лет прошло, девочка выросла и жаль что так вышло.
31.07.17 14:49