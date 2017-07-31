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Модель Вита Сидоркина вышла замуж за миллионера


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23-летняя Вита Сидоркина - сегодня одна из самых счастливых моделей. Накануне звезда шоу Victoria's Secret вышла замуж. Девушка сочеталась браком с итальянским миллионером Валерио Морабито.

2017 год для красавицы из Хабаровска стал одним из самых важных. В начале года ее фото появилось в издании Sports Illustrated, в январе также было объявлено о помолвке Виты с 43-летним Морабито, владельцем крупной строительной компании.

Свадьба прошла на выходных, торжество организовали в отеле Belmond Hotel Caruso. К алтарю невеста отправилась в платье от Zuhair Murad. Как написала Вита, бракосочетание получилось таким, о котором она мечтала. По словам девушки, это была сказочная церемония с мужчиной ее мечты.

Модельная карьера Сидоркиной началась в 2011 году. Тогда девушка поучаствовала сразу в трех крупных показах брендов Tory Burch, Moncler Gamme Rouge и Hermes. Вита также вела блог «Из России с любовью», в котором делилась секретами закулисья модного мира и бьюти-советами. В 2014 году заключила контракт с Victoria's Secret, но на знаменитом шоу бренда блеснула лишь в 2015 году.

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1 Не нравится 1 Нравится 31.07.2017 Теги: Вита Сидоркина

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