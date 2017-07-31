Модель Вита Сидоркина вышла замуж за миллионера

23-летняя Вита Сидоркина - сегодня одна из самых счастливых моделей. Накануне звезда шоу Victoria's Secret вышла замуж. Девушка сочеталась браком с итальянским миллионером Валерио Морабито.

Публикация от VITA SIDORKINA (@vitasidorkina) Июл 30 2017 в 3:42 PDT

2017 год для красавицы из Хабаровска стал одним из самых важных. В начале года ее фото появилось в издании Sports Illustrated, в январе также было объявлено о помолвке Виты с 43-летним Морабито, владельцем крупной строительной компании.

Публикация от VITA SIDORKINA (@vitasidorkina) Июл 30 2017 в 4:55 PDT

Свадьба прошла на выходных, торжество организовали в отеле Belmond Hotel Caruso. К алтарю невеста отправилась в платье от Zuhair Murad. Как написала Вита, бракосочетание получилось таким, о котором она мечтала. По словам девушки, это была сказочная церемония с мужчиной ее мечты.

Публикация от VITA SIDORKINA (@vitasidorkina) Июн 1 2017 в 8:46 PDT

Модельная карьера Сидоркиной началась в 2011 году. Тогда девушка поучаствовала сразу в трех крупных показах брендов Tory Burch, Moncler Gamme Rouge и Hermes. Вита также вела блог «Из России с любовью», в котором делилась секретами закулисья модного мира и бьюти-советами. В 2014 году заключила контракт с Victoria's Secret, но на знаменитом шоу бренда блеснула лишь в 2015 году.

Ранее мы писали:

Водянова, Шейк, Пивоварова... Выбираем лучшую русскую модель. Кого мы коронуем как самую прекрасную из наших знаменитых красавиц?

Ирина Шейк обнажилась с моделями Victoria's Secret. Звезда не скрывает тело.

Ирина Шейк: «Люблю золото – я ведь русская!» Модель рассказала о любимых оттенках.