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Борисова готова спасти Кафельникову


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На прошлой неделе появились сообщения о возможных проблемах модели Алеси Кафельниковой. Отец девушки написал эмоциональный пост, сообщил, что из-за наркотиков его жизнь стала адом. Ситуация до конца не ясна, но Дана Борисова поспешила предложить помощь.

Борисова несколько месяцев проходит реабилитацию в Таиланде и накануне обратилась к Кафельниковой с предложением о помощи. Дана напомнила, что в свое время она употребляла различные вещества и ни к чему хорошему это не привело.

Зато сейчас у ведущей прорыв. «Я очень изменилась, люди меняются, мои дорогие, у меня свет изнутри, и лицо прямо светится, я очень скромная стала, но и твердая. Верить стала, не для галочки, не для отчета, не очень-то думала о вере, я просто совсем не была религиозной никогда и посмеивалась над людьми, если честно. Я сама к этому пришла».

Напомним, в пятницу сообщалось об исчезновении Алеси на несколько дней. В конце концов девушку нашли в тяжелом состоянии и госпитализировали. Но когда журналистам Life удалось связаться с моделью, Кафельникова заявила, что она в порядке. Журналисты обратились за разъяснениями к бывшему теннисисту. Но Кафельников ответил, что пока не готов давать комментарии.

Ранее мы писали:

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Алеся Кафельникова шокировала откровенной съемкой. Модель стала звездой издания Exhibition Magazine.​

Кафельникова поддержала Кардашян. Девушка против бодишейминга. 


0 Не нравится 0 Нравится 31.07.2017 Теги: Дана Борисова Алеся Кафельникова

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