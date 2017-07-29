Княгиня Шарлен выбрала смелый наряд
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Княгиня Шарлен (Charlene) пару лет назад казалась стилистам дамой скучноватой. Но теперь все иначе. Накануне в Монако прошел ежегодный Red Cross Ball Gala. И Ее Светлость оказалась самой эффектной дамой.
39-летняя княгиня сейчас занята воспитанием престолонаследников и не слишком часто появляется на официальных мероприятиях. Но Бал Красного Креста – один из крупнейших благотворительных приемов в Европе - она пропустить не могла.
Шарлен поразила модных обозревателей. Дама появилась в эффектном серебристом платье-корсете от Atelier Versace в футуристичном стиле. И выглядела великолепно. Также на приеме была 52-летняя Моника Беллуччи (Monica Bellucci). Итальянская кинодива выбрала черное платье в стиле «богемный шик».
Кстати, недавно княгиня призналась, что воспитывать дочь и сына ей непросто. Но она старается как можно реже пользоваться услугами нянь. «Наши дети, как и все их ровесники, совершенно неугомонны. Они каждую секунду задают вопросы обо всем на свете, постоянно требуют вашего внимания, не сидят на месте. К тому же с ними постоянно что-то происходит, они вечно обо что-то ударяются. Но при этом они невероятно забавные», — рассказывала Ее Светлость.
Ранее мы писали:
Шарлен продемонстрировала княжеский шик. Княгиня блеснула в Нью-Йорке на очередном светском приеме.
Княгиня Шарлен рассказала о наследниках. Ее Светлость растит сына и дочь.
Княгиня Шарлен сияет рядом с мужем. Ее Светлость прекрасно выглядит.
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Обсуждение 4
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кукаНовости тут прямо как у старухи на лавке,все шмотки обсуждают...
30.07.17 02:07
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КсюСмехота! Как возможно себе представить, что столь серая Княгиня сможет затмить столь харизматичную и сильную женщину Как Моника Беллучи!!!Княгиня Шарлен пустота. В очень дорогом наряде).
29.07.17 19:22
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АнжеликаТакие плечи не бывают у княгинь.
29.07.17 17:54
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