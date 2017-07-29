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Княгиня Шарлен выбрала смелый наряд


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Княгиня Шарлен (Charlene) пару лет назад казалась стилистам дамой скучноватой. Но теперь все иначе. Накануне в Монако прошел ежегодный Red Cross Ball Gala. И Ее Светлость оказалась самой эффектной дамой.

 

39-летняя княгиня сейчас занята воспитанием престолонаследников и не слишком часто появляется на официальных мероприятиях. Но Бал Красного Креста – один из крупнейших благотворительных приемов в Европе - она пропустить не могла.

Шарлен поразила модных обозревателей. Дама появилась в эффектном серебристом платье-корсете от Atelier Versace в футуристичном стиле. И выглядела великолепно. Также на приеме была 52-летняя Моника Беллуччи (Monica Bellucci). Итальянская кинодива выбрала черное платье в стиле «богемный шик».

Кстати, недавно княгиня призналась, что воспитывать дочь и сына ей непросто. Но она старается как можно реже пользоваться услугами нянь. «Наши дети, как и все их ровесники, совершенно неугомонны. Они каждую секунду задают вопросы обо всем на свете, постоянно требуют вашего внимания, не сидят на месте. К тому же с ними постоянно что-то происходит, они вечно обо что-то ударяются. Но при этом они невероятно забавные», — рассказывала Ее Светлость.

Ранее мы писали:

Шарлен продемонстрировала княжеский шик. Княгиня блеснула в Нью-Йорке на очередном светском приеме.

Княгиня Шарлен рассказала о наследниках. Ее Светлость растит сына и дочь.

Княгиня Шарлен сияет рядом с мужем. Ее Светлость прекрасно выглядит. 



0 Не нравится 0 Нравится 29.07.2017 Теги: Княгиня Шарлен

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