Ирина Шейк показала кольцо от любимого
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Ирина Шейк не любит рассказывать о личном. Но при возможности готова сделать прозрачный намек. Недавно появились слухи об охлаждении отношений между топ-моделью и ее возлюбленным Брэдли Купером (Bradley Cooper). Ирина комментировать сплетни не стала, но на днях недвусмысленно показала - все это домыслы.
На днях Ирину засняли во время прогулки с малышкой. 31-летняя модель выглядела потрясающе в стильной черной блузе и мини-шортах. Но большее внимание светские обозреватели обратили на левую руку девушки. На том самом пальце поблескивало бриллиантовое кольцо с изумрудом. Предполагается, что именно это украшение (напоминающее кольцо принцессы Дианы) голливудский актер подарил любимой в конце прошлого года в честь помолвки.
Напомним, ранее ходили слухи о планах пары сочетаться браком в августе. Но пока признаков подготовки к свадьбе не замечено. Однако в окружении пары уверяют, что у молодых родителей - полная гармония. «У Брэдли и Ирины все прекрасно, они стали еще ближе после рождения ребенка. Вероятно, в будущем у них будет больше детей», - рассказывал недавно инсайдер.
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Обсуждение 6
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гостьРеклама блузки прошла нормально,но ее этот наряд просто состарил на 10 лет.
30.07.17 02:01
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))))Будем знать,что такая блуза стильная)))))
29.07.17 22:06
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ОльгаДа ужжжж.. недолго музыка играла - охлаждение, говорите? а кольцо ну не факт что от него. Однако Ирина, конечно же, заслуживает и мужа хорошего и семью, но тут - какая судьба написана. знаем же, что умницы и красавицы не все это имеют.....
29.07.17 21:44
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ОксанаВ глаза бросилась кость локтя.......
29.07.17 18:23
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АнжеликаРебёнок рождён вне брака?
29.07.17 17:58
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СимаСкорее всего с сапфиром, раз уж напоминает кольцо Дианны. И на фото камень не похож на зеленый. И вообще для помолвки или просто бриллианты или с сапфиром.
29.07.17 14:53