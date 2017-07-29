Ирина Шейк показала кольцо от любимого

Ирина Шейк не любит рассказывать о личном. Но при возможности готова сделать прозрачный намек. Недавно появились слухи об охлаждении отношений между топ-моделью и ее возлюбленным Брэдли Купером (Bradley Cooper). Ирина комментировать сплетни не стала, но на днях недвусмысленно показала - все это домыслы.

Публикация от Irina Shayk Fan Club (@irinashaykfanclub) Июл 28 2017 в 5:03 PDT

На днях Ирину засняли во время прогулки с малышкой. 31-летняя модель выглядела потрясающе в стильной черной блузе и мини-шортах. Но большее внимание светские обозреватели обратили на левую руку девушки. На том самом пальце поблескивало бриллиантовое кольцо с изумрудом. Предполагается, что именно это украшение (напоминающее кольцо принцессы Дианы) голливудский актер подарил любимой в конце прошлого года в честь помолвки.

Напомним, ранее ходили слухи о планах пары сочетаться браком в августе. Но пока признаков подготовки к свадьбе не замечено. Однако в окружении пары уверяют, что у молодых родителей - полная гармония. «У Брэдли и Ирины все прекрасно, они стали еще ближе после рождения ребенка. Вероятно, в будущем у них будет больше детей», - рассказывал недавно инсайдер.

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