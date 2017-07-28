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У Яглыча родился первенец


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Журналисты спешат поздравить актера Владимира Яглыча. По слухам, у артиста родилась дочь. Правда, сам актер пока воздерживается от комментариев.

По информации прессы, возлюбленная актера, актриса Антонина Паперная, подарила Владимиру дочь. Роды прошли в одной из столичных клиник. Малышка появилась на свет здоровенькая и красивая.

Однако сам Яглыч новость пока не подтверждает. Актер вообще не любит распространяться о личном. С Паперной артист встречался на протяжении нескольких лет. В январе пара появилась на одной из премьер и выглядела счастливой. Через несколько месяцев Владимир стал выходить в свет в гордом одиночестве, и поползли сплетни о разрыве.

Ранее представитель актера заявил: «Владимир и Антонина открыты к общению со СМИ, и если возникают какие-то поводы в их жизни, они предпочитают объявлять о них сами».

Кстати, в одном из интервью Яглыч, считающийся одним из самых привлекательных актеров российского кино, заметил: «Безусловно, мне приятно, что для кого-то я являюсь идеальным мужчиной. Но особенной рефлексии от этого у меня нет. Я не из тех людей, кто встает с утра, подходит к зеркалу и говорит: "О да, я секс-символ"».

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0 Не нравится 0 Нравится 28.07.2017 Теги: Владимир Яглыч

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