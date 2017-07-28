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Полина Гагарина готова стать супермамой


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Полина Гагарина готовится стать супермамой. Звезда официально выходит из декретного отпуска и в августе даст целую серию концертов. По словам певицы, она старается быть заботливой родительницей, но и карьера для нее важна.

Полине очень повезло. Супруг артистки Дмитрий Исхаков - очень заботливый папа, так что артистка может с легкой душой возвращаться к привычному рабочему графику. По словам Гагариной, она полна сил и энергии.

«Я наотдыхалась во время беременности. Последний месяц – он будто год длится. Дни похожи один на другой, еще эта пасмурная весенняя погода влияла на настроение. Я надевала свой огромный пуховик – единственное, во что влезала, – выходила в парк и наматывала круги. Потому что выйти в ресторан или вообще куда-то было невозможно», – говорит исполнительница в интервью Glamour.

Недавно Гагарина выпустила новый клип. Она призналась, что соскучилась по работе. Полина подчеркивает - в первую очередь она, конечно же, мама. «Но я артистка и хочу как можно дольше ею оставаться».

Напомним, Гагарина родила дочь в конце апреля. Девочку назвали необычным именем - Мия.

Ранее мы писали:

Гагарина представила теплый клип. Видео на песню «Стану солнцем».

Песня дня. Маскарад Полины Гагариной. Видеоклип на песню «Я не буду». 

Полина Гагарина: «Единственное, что умею - петь и выступать». Артистка предпочитает не обсуждать политику. 



0 Не нравится 0 Нравится 28.07.2017 Теги: Полина Гагарина

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