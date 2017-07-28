Джордж Клуни - идеальный красавец

Кто самый красивый мужчина в мире? Возможно, он уже не очень молод. И тем не менее именно Джордж Клуни (George Clooney) является самым привлекательным с точки зрения эстетики. Так утверждают профи лондонского центра пластической хирургии.

С помощью методики компьютерной картографии специалисты определили, что лицо 56-летнего Клуни почти на 92% совпадает с пропорциями формулы золотого сечения. А как известно, золотое сечение - универсальное проявление структурной гармонии.

«Джорджа Клуни десятилетиями считали самым красивым мужчиной в мире. Отлично, что это подтвердилось и с научной точки зрения», — заявил руководитель центра.

Также в число писаных красавцев вошли актеры Брэдли Купер (Bradley Cooper) и Брэд Питт (Brad Pitt).

Между прочим, Клуни не раз говорил, что в молодости ему приходилось сложно. «Настоящий успех пришел ко мне уже после тридцати. Я отлично помню, как сидел на полу в кладовке, в доме у своего приятеля, совершенно разбитый. Мои друзья собирались пойти поужинать, съесть по гамбургеру, а у меня даже на это не было денег. Они, конечно, могли за меня заплатить, но я этого не хотел. И такое случалось не раз».

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