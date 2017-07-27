Никита Пресняков сегодня женится

Сегодня в Подмосковье пройдет «свадьба года». 27.07.2017 сочетаются браком Никита Пресняков и Алена Краснова. Торжество обещает быть пышным и звездным. И без сюрпризов не обойдется.

Никита и Алена вместе два года. Девушка очаровала не только своего жениха, но и его родных, включая Примадонну. В семье Пресняковых и Пугачевой уверены - у молодых прекрасное будущее.

К бракосочетанию пара готовилась серьезно. Над украшением зала, где пройдет торжество, постарались известные флористы, а торт от знаменитого московского кондитера Рената Агзамова обещает быть настоящим произведением искусства.

Кроме того, молодые решили специально для свадьбы создать специальный аромат ANrea (первые буквы - имена невесты и жениха). «Мы передадим всю гамму чувств этой великолепной пары, но главное — создадим первую реликвию, которую наши клиенты смогут передавать по наследству. Ведь формула их аромата будет храниться в нашем ателье, и влюбленные всегда смогут пополнить запасы уникальных духов», — заявили в парфюмерном ателье «АромаОбраз».

Ну что же, ждем свадебные фотографии!

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