Ким Кардашян ждет третьего малыша

Ким Кардашян (Kim Kardashian) - девушка целеустремленная. Она хочет большую семью и активно работает над воплощением мечты. Звезда готовится к появлению третьего наследника. И уже известно - малыш появится на свет в январе следующего года.

Ким не раз говорила о том, что врачи запретили ей рожать третьего ребенка из-за проблем со здоровьем. Но Кардашян просто так от своих планов не отказывается.

По данным таблоидов, звезда заключила договор на суррогатное материнство. Сейчас суррогатная мать на третьем месяце беременности, так что ребенок родится в январе.

По информации US Weekly, Ким и ее супруг Канье Уэст заплатили 70 тысяч долларов агентству по поиску подходящей суррогатной матери. Ходят слухи, что у пары родится двойня, в таком случае звезды готовы выплатить премиальные суррогатной матери.

Напомним, сейчас Ким растит дочь Норт и сына Сэйнта. Беременность звезда переносила тяжело. «Признаюсь честно, это самый тяжелый период в моей жизни, - говорила Кардашян. - Во время беременности я не чувствую себя счастливой ни одной минуты! Отеки, невыносимые боли в спине, неконтролируемое увеличение веса… Вся одежда перестает мне подходить по размеру, хотя я только что ее купила. Мне начинает казаться, что это вообще не мое, а чье-то чужое тело!»

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