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Джоли рассказала, как пережила разрыв с Питтом


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Она предпочитала не распространяться о разводе с Брэдом Питтом (Brad Pitt). Но теперь Анджелина Джоли (Angelina Jolie) признает - разрыв дался ей нелегко. Дошло не просто до седых волос, но до паралича лицевого нерва.

 
 
 

В сентябре прошлого года Джоли подала на развод. Как выяснилось позже, будучи в браке, Питт слишком увлекся алкоголем и в последнее время не мог полностью контролировать свои поступки.

Решение о разрыве было жесткой мерой. Но Анджелина не жалеет. Хотя и признает, что переживала расставание очень болезненно. Как рассказала актриса в новом интервью Vanity Fair, в прошлом году она столкнулась с такой проблемой, как гипертония и паралич Белла.

«Порой семейные женщины в последнюю очередь думают о своем здоровье, - рассказала звезда. - Не могу сказать, была ли тому причиной менопауза или трудный год».

Анджелина добавила, что теперь она не чувствует себя секс-символом. Но чувствует себя настоящей женщиной. «Теперь я чувствую, что мудра в своих решениях. Что семья для меня на первом месте. Я контролирую свою семью, свое здоровье. По-моему, именно это присуще истинной женщине».

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1 Не нравится 0 Нравится 27.07.2017 Теги: Анджелина Джоли

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