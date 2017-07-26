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Фильму «Матильда» не хватает деликатности


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Дискуссии о новой картине Алексея Учителя «Матильда» не утихают. Премьера ленты еще не состоялась, а депутат Наталья Поклонская требует фильм запретить. Причем требует настоятельно. Глава Общественного совета при Министерстве культуры России Павел Пожигайло настроен не столь жестко. Но все же советует режиссеру убрать некоторые сцены.

Как известно, в центре сюжета картины - отношения балерины Матильды Кшесинской с императором Николаем II. По мнению Пожигайло, в картине слишком много «голливудских сцен» (постельные сцены, виды обнаженного бюста балерины, спиритические сеансы царской семьи).

«Деликатности, присущей русской культуре, здесь не хватает. Если бы речь шла еще об Александре II, а тут все-таки святой. Не надо этого делать», – пояснил мужчина, отметив, что Сергей Бондарчук и Андрей Тарковский так не снимали.

Пожигайло также отметил «дисбаланс» - на протяжении двух часов зритель наблюдает за любовными страстями и сценами с Кшесинской. «И всего последние три минуты фильма – про царя без Матильды. А дальше в титрах написано, что более 20 лет они с императрицей жили счастливым браком, у них было пятеро детей и в 1918 году они были убиты большевиками», - говорит чиновник.

Ранее мы писали: 

Поклонская против «Матильды». Депутату сильно не нравится новая картина.

Козловский защищает фильм «Матильда». Актер считает картину вполне безобидной.

Алексей Учитель переехал к молодой подруге. Режиссер долгое время был в романтических отношениях с Юлией Пересильд.


0 Не нравится 0 Нравится 26.07.2017 Теги: Матильда

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