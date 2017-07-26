Дитковските и Чадов завершили развод

Они объявили о расставании несколько лет назад. Но только сейчас актеры Агния Дитковските и Алексей Чадов завершили бракоразводный процесс. Теперь артисты совершенно свободны.

Как стало известно, документы на развод подала Агния. Актриса написала заявление в конце мая, на начало июня было назначено судебное заседание, но Алексей на заседании не появился. В начале июля суд вынес решение о расторжении брака.

Сами артисты предпочитают не комментировать личное. Ранее актеры договорились о совместном воспитании сына Федора.

Кстати, недавно публика увлеченно обсуждала слухи о романе Дитковските с неким интересным молодым человеком из Узбекистана. Поговаривали даже о появлении второго ребенка у актрисы. Но в кругу звезды комментировать сплетни категорически отказались.

Агния же в одном из интервью иронично заметила: «Мне свою личную жизнь теперь хочется скрывать под пятьюдесятью шестью замками. Конечно, я не зарекаюсь, но сейчас уверена, что если в моей жизни что-то изменится в личном плане, то рассказывать об этом мне вряд ли захочется. Пусть мне придумывают разных олигархов, которые дарят мне дома».

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