Собчак гордится мужем

Муж и жена - одна сатана. Что еще раз доказывают Ксения Собчак и Максим Виторган. Несколько лет назад Максим был дородным мужчиной. А теперь он подтянут и поджар. И Ксения не может этим не похвастаться.

Сейчас звездная пара отдыхает в Латвии, и сегодня Собчак опубликовала забавный совместный снимок с супругом. «Я и мой суперстройный муж, который при сильных порывах рижского ветра теперь хватается за столбики», - написала Ксения.

Подписчики не преминули отметить: «Ксюша сделала из замечательного Макса стройного красавца», «Ксения, вы с мужем очень похожи внешне, это признак успешного замужества», «Максим - молодец!!!! Офигенно выглядит!!! Прям вкусный мужчина!!!! Восторг!!! Браво!!! Хорошо похудел», «Сильно похудел Макс, ему очень идет. Здоровье в жизни самое главное!»

Сам Виторган ранее действительно признавал, что после женитьбы на Ксении он не просто стал следить за рационом, но и регулярно посещать спортзал. Какое-то время изнурительные тренировки актер в шутку называл «круги ада». Зато сейчас Максим проводит по утрам обязательную зарядку вместе с детьми, включая восьмимесячного Платона.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Июл 21 2017 в 2:45 PDT

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