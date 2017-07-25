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Собчак гордится мужем


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Муж и жена - одна сатана. Что еще раз доказывают Ксения Собчак и Максим Виторган. Несколько лет назад Максим был дородным мужчиной. А теперь он подтянут и поджар. И Ксения не может этим не похвастаться.

Сейчас звездная пара отдыхает в Латвии, и сегодня Собчак опубликовала забавный совместный снимок с супругом. «Я и мой суперстройный муж, который при сильных порывах рижского ветра теперь хватается за столбики», - написала Ксения.

Подписчики не преминули отметить: «Ксюша сделала из замечательного Макса стройного красавца», «Ксения, вы с мужем очень похожи внешне, это признак успешного замужества», «Максим - молодец!!!! Офигенно выглядит!!! Прям вкусный мужчина!!!! Восторг!!! Браво!!! Хорошо похудел», «Сильно похудел Макс, ему очень идет. Здоровье в жизни самое главное!»

Сам Виторган ранее действительно признавал, что после женитьбы на Ксении он не просто стал следить за рационом, но и регулярно посещать спортзал. Какое-то время изнурительные тренировки актер в шутку называл «круги ада». Зато сейчас Максим проводит по утрам обязательную зарядку вместе с детьми, включая восьмимесячного Платона.

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Максим Виторган рассказал о браке по расчету. Актер похвастался везением супруги. 

Максим Виторган показал выписку Собчак. На видео запечатлен малыш звездной пары.

Максим Виторган приобщается к высокой моде. Муж и жена – одна сатана. 


0 Не нравится 1 Нравится 25.07.2017 Теги: Ксения Собчак

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