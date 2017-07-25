Рэйф Файнс снимает фильм в Петербурге

В Петербурге количество звезд международного масштаба нынче зашкаливает. Только недавно публика обсуждала визит в Северную столицу турецкой актрисы Мерьем Узерли, как выяснилось, что в городе находится еще одна суперзвезда. Накануне у Академии русского балета был замечен Рэйф Файнс (Ralph Fiennes).

Публикация от Gretchen (@grettaschneider) Июл 24 2017 в 5:47 PDT

Актера запечатлела одна из поклонниц и опубликовала фото в соцсетях. «Если вовремя выйти с работы, можно встретить выходящего из Вагановки Рэйфа Файнса», - написала девушка.

Как уточняется, в Петербург актер прибыл для съемок фильма «Нуриев». Причем Файнс выступает режиссером, а также играет одну из ролей второго плана. «История фильма – это зарисовка о студенческой жизни Нуриева в Ленинграде, неделя, проведенная в Париже в 1969 году, когда мальчик из Уфы понимает, что мир сходит по нему с ума, и моменты из его детства в Уфе, – рассказывал Файнс о своем проекте. – Эта тема стала мне интересна не потому, что я любитель балета или хочу рассказать о танце: меня трогает исключительно его взрывное желание воссоединиться с миром посредством искусства, преодолев границы».

По некоторым данным, одну из ролей в фильме исполнит Чулпан Хаматова.

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