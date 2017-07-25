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Жизель Бюндхен тряхнула стариной


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Она второй год не выходит на подиум. И тем не менее Жизель Бюндхен (Gisele Bundchen) остается в прекрасной форме. И время от времени не прочь стать звездой фотосессии для глянца или лицом модного бренда.

 
 
 

Этой осенью Жизель представляет бразильского производителя модной одежды Rosa Cha. В новой фотосессии Бюндхен стала рок-звездой. Съемки проходили в знаменитой Electric Lady Studios в Нью-Йорке. В 70-х в этой студии записывались Rolling Stones, Led Zeppelin, Стиви Уандер (Stevie Wonder), Дэвид Боуи (David Bowie), Патти Смит (Patti Smith).

Как отмечают модные обозреватели, на снимках Жизель в образе певицы выглядит очень гармонично.

Кстати, несмотря на то, что два года назад Бюндхен объявила о завершении карьеры на подиуме, 37-летняя звезда остается одной из самых высокооплачиваемых моделей. Так, по подсчетам Forbes, по итогам 2015 года доход звезды составил 30,5 миллионов долларов. Это более чем на 13 миллионов долларов меньше, чем годом ранее, но тем не менее именно Жизель вновь была названа самой высокооплачиваемой.

Кто потеснит Жизель в рейтинге - узнаем в следующем месяце.

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2 Не нравится 0 Нравится 25.07.2017 Теги: Жизель Бюндхен

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