Максакова не будет праздновать день рождения

24 июля - день рождения Марии Максаковой. Сегодня певица отмечает 40-летие. Но, как несложно догадаться, банкетов и вечеринок по случаю круглой даты не планируется. И дело не в суевериях.

В марте Мария стала вдовой. За эти месяцы артистка сумела взять себя в руки. По словам Максаковой, сейчас ее главная цель - воспитание сына Ивана и помощь одаренным детям. Что же касается личного праздника, то отмечать его звезда не собирается.

«С Денисом я шутила, что буду, кажется, первой женщиной в его жизни, которая перейдет с ним 40-летний рубеж. Он тоже очень веселился по этому поводу, и если бы был жив, то я, конечно, еще КАК отмечала бы. Суеверия меня мало волновали. <...>. Но в моей нынешней ситуации грусти хватает, и, конечно, нет внутреннего настроя на какие-то празднования. Огромная по Денису тоска, очень по нему скучаю. Так что отмечать не буду, но не из-за суеверий», - заявила артистка в интервью «Московскому комсомольцу».

Ранее сообщалось о закрытии уголовного дела в отношении покойного Дениса Вороненкова. По словам юриста, представляющего интересы семьи Вороненкова, родные покойного согласны с прекращением производства, но в этом случае Вороненков автоматически признается виновным.

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