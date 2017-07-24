Дженнифер Лопес счастлива с любимым

Раскрыта тайна вечной молодости Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez)! Впрочем, в принципе это не такая и большая тайна. Джен влюблена и счастлива. И вовсе неудивительно, что звезда не переживает по поводу возраста и отмечает свое 48-летие в великолепной форме.

День рождения у Лопес сегодня, 24 июля. Но празднества начались раньше - в четверг возлюбленный звезды Алекс Родригес (Alex Rodriguez) отметил 42-летие. А на выходных спортсмен опубликовал совместное фото с певицей. Снимок сделан в одном из ресторанов Майами, и на фото Джен запечатлена в весьма смелом мини-платье.

Ранее певица не раз подчеркивала, что не беспокоится из-за возраста. Она не чувствует себя старше, не видит смысла менять привычный стиль жизни. Действительно важное для дивы - отношения. И любовь к себе.

«Если ты не любишь себя, не сможешь любить и кого-то другого. Я думаю, мы, женщины, забываем об этом. Все, чего мы хотим, это быть счастливыми, чувствовать себя защищенными, быть понятыми. Но никто не сделает это за нас лучше нас самих. И когда вы позволяете людям обращаться с собой не так, как вам хочется, это вовсе не их вина. А только ваша», - сказала звезда в одном из интервью.

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