Дженнифер Лопес счастлива с любимым
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Раскрыта тайна вечной молодости Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez)! Впрочем, в принципе это не такая и большая тайна. Джен влюблена и счастлива. И вовсе неудивительно, что звезда не переживает по поводу возраста и отмечает свое 48-летие в великолепной форме.
День рождения у Лопес сегодня, 24 июля. Но празднества начались раньше - в четверг возлюбленный звезды Алекс Родригес (Alex Rodriguez) отметил 42-летие. А на выходных спортсмен опубликовал совместное фото с певицей. Снимок сделан в одном из ресторанов Майами, и на фото Джен запечатлена в весьма смелом мини-платье.
Ранее певица не раз подчеркивала, что не беспокоится из-за возраста. Она не чувствует себя старше, не видит смысла менять привычный стиль жизни. Действительно важное для дивы - отношения. И любовь к себе.
«Если ты не любишь себя, не сможешь любить и кого-то другого. Я думаю, мы, женщины, забываем об этом. Все, чего мы хотим, это быть счастливыми, чувствовать себя защищенными, быть понятыми. Но никто не сделает это за нас лучше нас самих. И когда вы позволяете людям обращаться с собой не так, как вам хочется, это вовсе не их вина. А только ваша», - сказала звезда в одном из интервью.
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Обсуждение 11
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ПрелестьЛюбящий мужчина не одобрит такого публичного стриптиза любимой женщины. Очередной гуляка куражится. А она счастлива :-D.
24.07.17 19:33
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)))))Всем красивым разрешаем ходить голышом))))
24.07.17 18:23
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Джен начинает путать гардероб для сцены и для покушать в ресторане по случаю ДР. А вообще - дай Боже всем в 48 такую форму.
24.07.17 17:31
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50/50только вау и остается сказать)
24.07.17 15:01
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Micha PiterНу уж если Кардашьян полуголую пускают в рестораны, то уж Джэен точно пустят :)))
24.07.17 14:10
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Джен крутая и в обалденной форме ! Но , платье больше подходит для интимной встречи в будуаре, нежели для выхода в ресторан))
24.07.17 14:01
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МираВ таких платьях не пускают в ресторан.
24.07.17 13:06
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лакивау! шикарная какая она все-таки) красавица знойная)
24.07.17 13:04