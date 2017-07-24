Виктория Боня становится звездой Голливуда

Виктория Боня проводит этот год в напряженной работе. После разрыва с Алексом Смерфитом модель отправилась в Лос-Анджелес и попыталась построить карьеру актрисы. И определенные успехи есть.

Недавно Виктория сообщила о съемках в фильме азербайджанского режиссера. Затем стала звездой рекламного ролика одного из ювелирных бутиков Монако. А теперь фото Виктории можно увидеть на билбордах в Лос-Анджелесе.

«Настроение романтическое. У меня так всегда перед Америкой.. В понедельник вылетаю в Лос-Анджелес)) Кто-нибудь уже видел мои билборды на Сансет бульваре? Самой не терпится увидеть вживую», – написала Боня в Insta. При этом девушка не удержалась от маленькой провокации. «Курочки снова будут кричать: да кто она такая, чтоб ее фотографии висели в самом сердце Голливуда. Хм», - добавила звезда.

Разумеется, некоторые подписчицы возмутились. Некоторые торжественно пообещали отписаться.

Стоит отметить, что Виктория не впервые иронизирует над хейтерами. Так, недавно она опубликовала снимок, на котором на ее лице видны морщинки. «Здесь вы можете рассмотреть каждую морщинку, если желаете. "Боня состарилась", - все чаще пишете вы. Только молодухи, которые пишут, что я старуха, почему-то безвылазно сидят на моих страницах, считая каждую морщинку. А потом спрашивают советы, какими кремами им пользоваться и какой косметикой, видимо, чтобы в свои двадцать выглядеть так же «старо». Я буду стариться так интересно, милые молодухи, что вам и сегодня так не выглядеть, имейте в виду. А за советами приходите – я не жадная, расскажу все секреты красоты!»

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