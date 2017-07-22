Принц Джордж отмечает 4-летие

В королевской семье сегодня праздник. Принцу Джорджу (George), третьему в очереди на трон, исполняется 4 года. И накануне Его Высочество получил самый потрясающий для 4-летнего мальчика подарок.

















21 июля семья герцогов Кембриджских завершила турне по Европе, в рамках которого посетила Польшу и Германию. Последним городом визита представителей королевской семьи стал Гамбург.

В аэропорту Гамбурга принцу Джорджу показали вертолет H145. Его Высочество был в восторге и с интересом осмотрел кабину пилота. А вот Шарлотте повезло меньше - девочка вприпрыжку направлялась к вертолету, неловкое движение, и принцесса упала. Ее Высочество чуть не расплакалась, но папа, мама и брат поспешили быстро успокоить.

Напомним, для Джорджа и Шарлотты это была первая официальная поездка в Европу. Ранее ребята сопровождали родителей во время официального визита в Канаду. Тем временем эксперты прокомментировали стиль юного престолонаследника. По мнению дизайнера Рэйчел Райли, Джордж всегда отлично выглядит. Одежду мальчика можно назвать классической, но в то же время достаточно практичной и актуальной.

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Принц Джордж поражает сообразительностью . Его Высочество активно познает мир и делает серьезные выводы.

Принц Джордж стал звездой фестиваля поло. Его Высочество неплохо поразвлекся вместе с родителями.

Принца Джорджа не балуют. По мнению родителей, скромность Его Величество украшает.

Источник фото: Globallookpress.com