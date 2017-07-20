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Седокова и Ионова поддержали Бузову


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Седокова и Ионова поддержали Бузову

Все больше артистов принимает непосредственное участие в дискуссии о творчестве Ольги Бузовой. Но если раньше раздавались преимущественно критические замечания, то сейчас ситуация меняется. Недавно Светлана Лобода отметила целеустремленность Бузовой, но при этом нелестно отозвалась о ее поклонниках. А теперь к обсуждению присоединились Наталья Ионова и Анна Седокова.

 

На днях Ионова обратилась к публике с призывом не разжигать «национальный скандал» по поводу замечаний Лободы о Бузовой. По словам Натальи, ей очень нравится творчество Светланы. А что касается Бузовой... «Бесспорно, она пробивная девчонка, невероятный трудоголик, и главное - Оля не боится делать то, что ей хочется, а я таких людей уважаю. Но, честно говоря, сейчас Бузова больше про бизнес, чем про творчество, которого, как мне кажется, еще недостаточно. Но я в нее верю. Давайте меньше ссориться и больше созидать», - пишет артистка.

Анна Седокова тем временем обратилась к Бузовой со словами поддержки. Как пишет артистка, она впервые увиделась с Бузовой в декабре, и тогда ведущая вела себя несколько скованно, страдала от недосыпа.

«Позавчера мы летели в самолете, и ты была уже немного другой, но все так же никогда не спящая с расписанным гастрольным графиком на год вперед. Смелая и сильная. <...>. Я хочу тебе признаться. Я бы очень хотела, чтоб меня любила такая прекрасная, добрая, открытая и настоящая публика. Я вот до безумия люблю свою и безгранично благодарна ей за поддержку. Потому что проходя через весь ад развода и расставаний, когда тебе плохо и твое сердце в бинтах, ты открываешь глаза и видишь, что одна и никого рядом. Хочется не идти дальше... Но вдруг понимаешь, что где-то там тебя ждут #ТвоиЛюди».

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1 Не нравится 0 Нравится 20.07.2017 Теги: Ольга Бузова

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