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Мария Кожевникова родила сына?


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Поклонники и коллеги Марии Кожевниковой в растерянности. Появились сообщения о рождении третьего ребенка актрисы. По данным СМИ, у Марии снова сын. Но сама звезда вовсе не спешит с комментариями.

Как сообщается, Мария подарила супругу третьего сына несколько дней назад. Но в близком окружении актрисы пока не подтверждают информацию. Подруги Кожевниковой отказываются общаться с прессой, отец актрисы Александр Кожевников на расспросы заявил: «Я ничего не знаю».

При этом стоит отметить, что сама Мария пока не делала никаких намеков, не обсуждала интересное положение. А вчера актриса довольно оживленно общалась с поклонниками в прямом эфире Insta.

Кстати, слухи о беременности звезды появились в мае. «Беременность у Маши проходит легко. Не было токсикоза, слабости. Они с мужем хотят большую семью, планировали еще детей, поэтому новость о том, что скоро снова станут родителями, их невероятно осчастливила. Женя всегда был заботливым супругом, а сейчас просто окружил ее вниманием — часть домашних забот взял на себя», — рассказывал Starhit инсайдер. Напомним, пара уже воспитывает двух сыновей: 3-летнего Ивана и 2-летнего Максима.

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0 Не нравится 1 Нравится 20.07.2017 Теги: Марии Кожевникова

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