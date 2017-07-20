Мария Кожевникова родила сына?

Поклонники и коллеги Марии Кожевниковой в растерянности. Появились сообщения о рождении третьего ребенка актрисы. По данным СМИ, у Марии снова сын. Но сама звезда вовсе не спешит с комментариями.

Как сообщается, Мария подарила супругу третьего сына несколько дней назад. Но в близком окружении актрисы пока не подтверждают информацию. Подруги Кожевниковой отказываются общаться с прессой, отец актрисы Александр Кожевников на расспросы заявил: «Я ничего не знаю».

При этом стоит отметить, что сама Мария пока не делала никаких намеков, не обсуждала интересное положение. А вчера актриса довольно оживленно общалась с поклонниками в прямом эфире Insta.

Кстати, слухи о беременности звезды появились в мае. «Беременность у Маши проходит легко. Не было токсикоза, слабости. Они с мужем хотят большую семью, планировали еще детей, поэтому новость о том, что скоро снова станут родителями, их невероятно осчастливила. Женя всегда был заботливым супругом, а сейчас просто окружил ее вниманием — часть домашних забот взял на себя», — рассказывал Starhit инсайдер. Напомним, пара уже воспитывает двух сыновей: 3-летнего Ивана и 2-летнего Максима.

Ранее мы писали:

Мария Кожевникова поделилась секретами похудения. Как актриса восстанавливала фигуру после родов.

Мария Кожевникова: «Любовь должна давать свободу». По мнению актрисы, гармоничные отношения между мужчиной и женщиной могут возникнуть только при взаимном уважении друг к другу, заботе, понимании.