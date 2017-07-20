Анджелина Джоли не стесняется подчеркивать грудь

Несколько лет назад она решилась на мастэктомию. Было очень тяжело, но сейчас Анджелина Джоли (Angelina Jolie) старается не вспоминать об этом. Впрочем, актриса восстановленной груди не стесняется.

Публикация от Angelina Jolie (@teamajolie) Июл 19 2017 в 10:40 PDT

На днях звезду заметили на прогулке с детьми. Джоли выбрала легкий топ на бретельках, а про бюстгальтер забыла. И тем не менее актриса выглядела довольно неплохо и даже секси.

Публикация от Angelina Jolie (@teamajolie) Июл 19 2017 в 10:40 PDT

Как известно, операция двойной мастэктомии была проведена Джоли в 2013 году. Звезда решилась на процедуру в связи с высоким риском развития онкологии. Через некоторое время Анджелине была проведена овариэктомия - удаление яичников. После операции у знаменитости наступила менопауза, но Джоли справилась.

«Я рада, что приняла такое решение, — рассказывала актриса. — Мне очень повезло с врачами, очень-очень повезло с восстановлением и тем, что такой проект, как "Несломленный", позволял мне сосредоточиться на том, чтобы решить проблемы со здоровьем и вернуться к работе».

При этом звезда подчеркивала, что старается быть оптимисткой: «Не потому, что я сильная, а потому, что это часть жизни».

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