Влад Лисовец не одобряет стиль Бузовой
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Ольга Бузова регулярно сообщает в соцсетях о том, что именно она задает тренды. Но у некоторых продюсеров есть предположения, что на самом деле Бузова не задает, но грамотно использует существующие тренды. Впрочем, есть мнение, что Ольга и вовсе не в тренде.
Ольга Бузова стала рекордсменкой российского iTunes, номинировалась на премию «Прорыв года». Но с признанием на крупных каналах и в авторитетных глянцевых изданиях девушке не везет. Звезда так и не получила желанную награду "Муз-ТВ" (только номинацию). А теперь и не получит титул «женщина года» по версии Glamour - имени артистки вообще нет в списках.
Почему же Glamour не признал Бузову? Стилист Влад Лисовец осторожно предположил, что Ольга за последние полгода создала не самый интересный имидж. Более того, звезда в некотором смысле даже старомодна - ее волосы выглядят неестественно, а ногти подозрительно похожи на накладные.
С учетом того, что сейчас в тренде натуральность и ухоженность, с такими волосами и ногтями в рядах трендсеттеров Ольге не место. Сама же ведущая сегодня сообщила, что решилась на прохождение специальной программы по коррекции контура лица.Ранее мы писали:
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