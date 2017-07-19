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Андрейченко нашла мужчину мечты


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Наталья Андрейченко в последние несколько лет всерьез увлекалась духовными практиками. И даже открыла собственный центр в Мексике. А сейчас у звезды большая любовь.

Как выяснили журналисты, у 61-летней актрисы роман с 42-летним дизайнером и художником. Даниэль Поэль - мужчина весьма интересный и не на шутку увлечен Натальей.

Сейчас большую часть времени актриса проводит в своем центре медитации в Мексике, но при этом старается уделять достаточно внимания любимому. «Нас разделяет расстояние, но это нас ничуть не смущает. Недавно Наташа приезжала ко мне из Мексики на выставку и осталась у меня на три дня. Это были три счастливых дня!» - цитирует Поэля издание «Комсомольская правда».

По словам мужчины, они с Натальей - по-настоящему родственные души. Влюбленные могут общаться до бесконечности, и это определенно добрый знак. «Мы с Наташей как раз нашли друг друга», - уверен художник.

Напомним, ранее Андрейченко состояла в браке с композитором Максимом Дунаевским. В 1985 году вышла замуж за продюсера Максимилиана Шелла, в 1991 году эмигрировала к супругу в США. В 2005 году пара оформила развод.

Ранее мы писали:

Наталья Андрейченко разбирается с сыном. Молодой человек снял внушительную сумму с банковского счета матери, оставив Андрейченко практически без копейки.

Милявская сняла клип с мужем. Артистка представила душевное видео.

Александр Овечкин предпочитает россиянок американкам. По мнению хоккеиста, россиянки гораздо интереснее.

 

 



1 Не нравится 0 Нравится 19.07.2017 Теги: Наталья Андрейченко

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