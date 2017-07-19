Андрейченко нашла мужчину мечты

Наталья Андрейченко в последние несколько лет всерьез увлекалась духовными практиками. И даже открыла собственный центр в Мексике. А сейчас у звезды большая любовь.

Как выяснили журналисты, у 61-летней актрисы роман с 42-летним дизайнером и художником. Даниэль Поэль - мужчина весьма интересный и не на шутку увлечен Натальей.

Сейчас большую часть времени актриса проводит в своем центре медитации в Мексике, но при этом старается уделять достаточно внимания любимому. «Нас разделяет расстояние, но это нас ничуть не смущает. Недавно Наташа приезжала ко мне из Мексики на выставку и осталась у меня на три дня. Это были три счастливых дня!» - цитирует Поэля издание «Комсомольская правда».

По словам мужчины, они с Натальей - по-настоящему родственные души. Влюбленные могут общаться до бесконечности, и это определенно добрый знак. «Мы с Наташей как раз нашли друг друга», - уверен художник.

Напомним, ранее Андрейченко состояла в браке с композитором Максимом Дунаевским. В 1985 году вышла замуж за продюсера Максимилиана Шелла, в 1991 году эмигрировала к супругу в США. В 2005 году пара оформила развод.

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