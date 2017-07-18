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Юлия Высоцкая снова с короткой стрижкой


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Юлия Высоцкая вместе с мужем, кинематографистом Андреем Кончаловским недавно отдохнула в солнечном Портофино. На выходных пара вернулась в Москву и... Тут актрису потянуло на эксперименты.

Накануне Юлия опубликовала снимок на котором запечатлена с короткой стрижкой. И образ у звезды весьма стильный. «Начнём новую жизнь с понедельника?)», - написала актриса и добавила хэштег #волосыраститебыстрее.

Поклонники Высоцкой стрижку оценили: «Шикарный вид», «Юлия, Вы такая стильная, просто что-то», «Вы прекрасная женщина! Стрижка - супер! Стильно и красиво!», «Зачем? Быстрее? Стрижка-бомба...», «Красивая, стильная, умная, сильная!».

Напомним, в начале прошлого года на съемках картины «Рай» Высоцкую обрили наголо. И это стало неожиданностью для актрисы. Некоторое время Юлия была в шоке. «Побриться в 42 — не совсем то же самое, что побриться в 28, - сетовала актриса в интервью. - Ты теряешь — не знаю даже, как правильно это назвать… Ну вот, положим, я просыпаюсь — где-то подпухла, устала, замученная, синяки, мешки. Думаю, ничего страшного: сейчас что-то такое на голове налеплю. А теперь что мне делать?».

«Если бы каждый из нас уважал свой труд и любил свою работу, не только такую замечательную работу, которая есть у меня или у вас, но любую, если бы человек мог гордиться тем, как он печет хлеб, шьет ботинки или учит детей, то, наверно, у нас в этом смысле было бы все гораздо лучше. Мы бы росли и развивались как люди в том направлении, в котором мне бы хотелось, чтобы этот мир развивался. Мы все ленивые животные. <…>. Если мы не будем оставлять так, что работа с девяти до пяти, а потом начинается жизнь… Вот это ужасно, что жизнь начинается после работы. Эта установка мне кажется катастрофической».

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0 Не нравится 0 Нравится 18.07.2017 Теги: Юлия Высоцкая

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