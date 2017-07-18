Робби Уильямс: «Я немного ненормальный… »
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Британский певец Робби Уильямс (Robbie Williams) считается отличным шоуменом. Артист знает как раззадорить публику, как произвести сильное впечатление, как устроить незабываемое шоу. И как же у Робби это получается? По словам певца, его поддерживают боги шоу-бизнеса.
Уильямс решил раскрыть несколько своих секретов. Ранее организаторы концертов уже не раз замечали, что райдер у певца, мягко говоря, причудливый. Но теперь выясняется, что перед выступлением Робби проводит целую церемонию.
Сначала певец собирает всю свою команду, которая выступает с ним на сцене, и признается артистам в любви. Затем Робби молится Элвису и богам шоу-бизнеса.
Второй этап - наведение красоты. Массаж, грим (по слова Робби, сейчас на грим уходит все больше времени), освежающий душ. Напоследок артист немного играет в FIFA.
На концертную площадку Уильямс приезжает заранее. По словам звезды, ему необходимо «почувствовать место». «Не люблю приезжать поздно. Потому что я должен привыкнуть к площадке, а она — ко мне. Я правда немного ненормальный… Концерт может быть самым лучшим переживанием в жизни человека, или наоборот, самым ужасным, что с ним происходило», - цитирует артист kp.ru.
Напомним, в этом году Робби выступит на «Новой волне». Певец споет на закрытии музыкального фестиваля, и организаторы обещают впечатляющее шоу.
Ранее мы писали:
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Робби Уильямс не может жить без пончиков. У звезды необычный райдер.
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Источник фото: Globallookpress.com
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