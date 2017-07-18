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На кого похожа дочь Ирины Шейк?


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Ирина Шейк предпочитает не обсуждать личную жизнь и не публиковать фото первенца в соцсетях. Но и от приступов паранойи, которые случаются у многих звезд, она не страдает. На выходных папарацци удалось сделать фото модели с дочерью на прогулке. И на снимках можно полюбоваться на малышку Леа.

Малышка Леа де Сейн Шейк Купер появилась на свет в марте. И наконец мы можем посмотреть на девочку и высказать свои предположения на тему - на кого похож ребенок?

 

Ирина с малышкой были засняты папарацци во время прогулки в Лос-Анджелесе в воскресенье. Счастливый папа Брэдли Купер (Bradley Cooper) рядом замечен не был - во всей вероятности актер работает в поте лица над очередным голливудским проектом. Поклонники пары тем временем ждут когда же звезды сыграют свадьбу. Сама Шейк как-то обмолвилась, что бракосочетание планируется в конце лета. «У Брэдли и Ирины все прекрасно, они стали еще ближе после рождения ребенка. Вероятно, в будущем у них будет больше детей», - рассказывал инсайдер.

Кстати, Ирина быстро восстановилась после родов и недавно стала звездой обложки испанской версии Vogue. Ранее звезда говорила, что у нее неплохие гены и нет предрасположенности к полноте, но тем не менее она старается не пренебрегать фитнесом.

 

Публикация от @marcamagazine

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0 Не нравится 3 Нравится 18.07.2017 Теги: Ирина Шейк

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